勾結赤藍權貴詐騙學位竄升的蔡英文，二冬來面對堅持誠信價值的社會人士合理質疑下，濫權掩蓋可以充分透露製造假學位、假論文的資料，甚至惡質玩弄司法企圖鎮壓挖「論文門」醜聞的媒體人彭文正教授。

「論文門」騙局本來著註定會是漏悽悽，因為完成博士學位牽涉：指導教授、論文題目、口試日期、口試委員、口試結果、畢業日期、博士證書和台灣和英國的出入境日期等。無影有博士學位的人，企圖無中生有編造完滿的故事，實在呣是簡單工程。尤其，逼各政府部門根本呣知頭呣知尾的官員，犯法更改、偽造公文檔案資料，去補破網和應付質疑，必然是前腳拐後腳亂講亂舞一場。

蔡英文的欺騙不斷出槌：日期逗攏祙好勢；論文題目祙記得古早按怎騙；口試委員呣知抓哆一個教授較安全，甘粹用「隱私」不便透露硬拗；畢業日期講祙清楚；置拖屎連的筆記在國家圖書館和LSE婦女圖書館，欺騙台灣社會講彼本是博士論文，予倫敦大學不得不否認彼本是可以被接受的論文；畢業證書秀三種無仝版本、無仝形式閣無仝簽名。自頭到尾三講四漏氣，原因在遮。

台灣社會應堅持誠信價值

「論文門」騙局暴露一件對台灣民族獨立運動的嚴肅問題：著是跳出一堆祙見笑地攀附蔡英文錢勢，貪圖升官發財的官僚、學者、名嘴等等，集體出賣靈魂做為瞞騙、誤導社會大眾的後援，扮演蔡英文詐騙集團的車手。予台灣民族主義者更加深刻看出，鼓舞台灣人培養並提升個人「獨立自尊」素養的迫切性。

台灣社會堅持誠信價值的人士在8月初10已經對蔡英文詐騙集團發表《波茲坦宣言》，勸蔡英文呣通繼續毀壞台灣社會，請伊保持自己最後的自尊，宣布辭職落台！

真可惜，極端惡性難改的蔡英文，將社會的呼籲當作狗仔吠火車，無一點仔懺悔的表示。

今，賀德芬老師已經投落第一粒原子彈！蔡英文還要等第二粒原子彈，來對台灣社會造成閣較大的破壞嗎？