1991年，凱倫牙醫師（kristina keren，1935～）接受《紐約時報》採訪時談到，當年，她與家人和其他幾個人躲在下水道逃避納粹屠殺的14個月裡（ 【專欄】為你織件綠毛衣 ） ，每次蘇哈 （Leopold Socha，1909～1946） 來，她就感到安心，覺得一切都不會有問題。當時，7歲的她，對蘇哈有很深的依附感情，很信任他，也很愛很愛他，視他如父親。所以，二戰結束，他們重獲自由的兩年後，得知蘇哈意外死亡的消息，她是那麼地震驚悲傷。

不過，幫助他們的蘇哈與弗羅布萊夫斯基（Stefan Wroblewski），不只是下水道工人，還是小偷。凱倫向《紐約時報》表示，蘇哈是孤兒，貧窮又無依的他，為了求生存，他成了小偷。成家後，即使有了維護下水道的工作，仍和同事弗羅布萊夫斯基一起去偷竊。不過，她父親對他的信任，改變了他。也因此，即使最後他們沒有錢可以再支付給蘇哈，蘇哈仍繼續冒著生命危險幫助他們。因為這樣的義行，蘇哈夫婦，以及弗羅布萊夫斯基夫婦和幾位下水道工人分別於1978年和1981年被「以色列猶太大屠殺紀念館」（Yad Vashem）認證為「國際義人」（Righteous Among the Nations）。可是，這種強烈對比的行為──「小偷vs義人」、「偷竊謀生vs冒死救人」，僅只是如凱倫所說的，因為被信任的轉變嗎？

1953年，以色列議會成立了「以色列猶太大屠殺紀念館」（Yad Vashem），任務之一是紀念國際正義──在大屠殺期間，冒著生命危險拯救猶太人的非猶太人。在那人人自危的年代，有人冷漠旁觀、有人因恐懼而選擇舉報自保、有人則是因為偏見仇恨而與納粹站在一起、有人甚至和納粹合作，從中獲利。不過，仍有一些人就如蘇哈，是冒著生命危險幫助猶太人，我相信，在這個人性受到挑戰的時候，是人格特質讓他們做了與其他人不同的決定。

目前的2萬7千多位「國際義人」（Righteous Among the Nations）來自各行業，有受過高等教育的，也有不識字的，包括：大學教授、教師、醫生、神職人員、修女、外交官、工人、僕人、警察、農民、漁民、動物園主任和馬戲團團長等等。再次證明，貧窮富貴，或者，受教育與否，不是決定人格高尚的因素，而是他們堅持道德原則的良知和美善人性，讓他們獨特而高尚。



「以色列猶太大屠殺紀念館」（Yad Vashem）「國際義人」大道。圖／擷自維基百科，公有領域

在白色恐怖時代，台灣社會也有人選擇靜默或屈服，有人則成為黨國爪牙，或者和黨國合作，從中獲得權位名利。金恆煒先生於2017年出版的《面對獨裁：胡適與殷海光的兩種態度》，就呈現這種差異。在面對獨裁，自由主義學者胡適（1981～1962），不只成了蔣介石政府的官員，還主張「容忍比自由重要」，其工作、經濟，甚至在美國的長期居留權，全賴蔣政權提供，與蔣介石發展出深層的結構關係。相較之下，也是自由主義學者的殷海光（1919～1969），在擔任中央日報主筆時，寫社論批評蔣政府，引起蔣介石震怒，最後殷海光辭掉主筆，放棄高薪，斬斷與蔣介石政權所有的臍帶關係，以副教授資格屈就台大哲學系講師，用心於推倒專制獨裁的論述，其思維影響了彭敏明、謝聰敏、魏廷朝的〈台灣人民自救運動宣言〉。

殷海光被中共列為「十大文化戰犯」

殷海光先生不只勇敢批判獨裁，曹長青先生在2019年於《民報》所發表的文章 （ 【專欄】殷海光超過魯迅和胡適之處 ——紀念殷先生去世50週年（上） ） 還提到，中國國民黨撤退到台灣時，大多數的中國知識份子選擇留在中國，但殷海光先生選擇來台灣，唾棄中國共產黨，最後還被中共列為「十大文化戰犯」。不過，最後他也看穿中國國民黨，而有「國民黨可惡，共產黨可怕」的結論，他還常對彭敏明教授說：「國民黨對台灣人最大的害處，就是把台灣人的風氣、純真和樸實全部打壞了。」

被視為當代最有天賦的猶太裔義大利作家普利摩‧李維（Primo Levi，1919～1987），是大屠殺的倖存者，於 1947年出版了第一本書《如果這是一個人》（If This Is a Man），在第十二篇〈夏天裡的事〉 （The Events of the Summer） ，他說：

「我相信，今天我還活著，真的是因為洛倫佐。與其說是因為他的物質援助，不如說是因為他的存在和他自然而樸實的善舉提醒了我──在我們現處的世界 （集中營） 之外，仍然存在一個公正的世界，某些事和某些人依然是純潔和完整，不是腐敗的，不是野蠻的，與仇恨和恐怖無關；一些難以定義的東西，一種幾乎不存在的美好，但值得保存。這些大人物不是人，他們的人性已被埋葬，或者他們自己埋葬了他們的人性......但洛倫佐是個人，他的人性是純潔而沒受到污染的，他的存在是對我們所處的世界（集中營）的否定。感謝洛倫佐，讓我不忘記自己就是一個人。」



大屠殺的倖存者猶太裔義大利作家普利摩‧李維（Primo Levi，1919～1987），於 1947年出版了第一本書《如果這是一個人》（If This Is a Man）。示意圖／擷自維基百科、AMAZON，民報合成

的確，獨裁政府對人性的傷害是長遠而深重的，不只讓人無法做個人，改變一個人的本質，甚至讓人痛苦卑微到忘記自己是個人。不過，當一個微小力弱的個人可以依循著心中的道德良知去行為，其實可以對抗強權惡霸與政府的淫威。

洛倫佐‧佩羅內（Lorenzo Perrone，1904～1952）是李維在1944年夏天遇到的義大利砌磚工人 。在他們建立了友誼後，於6個月裡，洛倫佐天天給李維一罐湯和一塊麵包，並且把自己的一件滿是補丁的背心給了李維。雖然洛倫佐的情況比李維好多了，但其實他是失去自由、被納粹居留掌控下的工人。他給李維的幫助就是對納粹的反抗，在身體的不自由下，他讓自己的心仍然自由飛翔。殷海光先生曾說：「自由的倫理基礎只有一個：把人當人。」這應該也是對國際義人最合適的註解吧！

不過，真讓人惋惜，兩位在獨裁暴政下沒有改變自己的人，竟都英年早逝。

因批判蔣介石政府，殷海光先生被黨國圍剿而辭去黨報（中央日報）主筆，轉任台大哲學系講師。殷先生仍繼續撰寫批判黨國文章，於是所寫的書被查禁，連台大都因為政治壓力，不再續聘他，朋友和學生還被迫害──解職或被捏造罪名坐牢。黨國曾派人要他低頭，不批評蔣介石，就安排他到政府研究機構。不屈服的殷先生，罹患胃癌，被禁止到哈佛大學做研究員，國民黨特務還日日守在家門外監視他。貧病交加而孤獨的他，49歲就生命結束。死前，殷先生仍惦記著：「對於青年，我的責任未了，對於苦難的中國，我沒有交待！」

洛倫佐因目睹「奧斯維辛集中營」（Auschwitz concentration camp）的情況，二戰結束，他不再工作，開始酗酒，失去對生存的慾望。李維聯絡上他，為他安排住院治療，卻是枉然，48歲就過世。有一次，洛倫佐問李維：「如果我們不能互相幫助，為什麼要活在這世間？」

我想，這就是「把人當人」者的道德靈魂吧，不分種族、貧富貴賤或教育程度高低，他們都說著相同的語言。（20211122）