蔡英文總統今（19）日接見「『第21屆國家建築金質獎』及『第16屆國家品牌玉山獎』得獎人」時表示，最近因武漢肺炎的疫情，開始有些產業受到影響，她召開國安高層會議已指示，一定要穩定股匯市、輔導企業做好防疫，對受到衝擊的產業也要給予紓困等必要協助，目前行政院正在規劃防疫特別條例，希望法案送進立法院後，朝野攜手合作，共同協助產業渡過難關。

蔡英文致詞時感謝「企業競爭力發展協會」多年來持續舉辦金質獎與玉山獎的評比，讓台灣的建築工藝跟品牌經營能夠不斷精進，也帶動了台灣整體的競爭力。

她說，許多得主具體落實綠建築的概念，相信透過大家的實踐，好的建築作品不但可以減少環境的負擔，還可以達到和環境共生、共榮的目標，希望未來在各種建築、營造的過程中，都可以繼續把永續發展議題，列為最重要的考量之一。

蔡英文提到，政府現在全力推動的社會住宅、都市更新，或是危老建築的處理，都非常需要業界的投入、投資和參與，去年是「都更2.0元年」，全國累計的危老受理和都更核定案，一年就達到500多件，比起過去是翻倍的成長。

蔡英文指出，接下來，危老、都更、社會住宅還要繼續推動，期待建築業的先進一起來參與，為國人提供更安全、更舒適的居住環境，也為台灣的建築規劃設計打造出新的典範。今年的國家品牌玉山獎，也看到金融界推出許多方便又有創意的APP，相信在不久的將來，智慧科技會更融入到更多元的金融活動裡，「金融科技」（Fintech）將會有更多新的可能性。

蔡英文表示，最近因為武漢肺炎的疫情，開始有些產業受到影響，目前行政院正在規劃防疫特別條例，希望法案送進立法院之後，朝野可以攜手合作，在這個關鍵的時刻，共同協助產業渡過難關。每一間企業的成長，都會帶來台灣的發展，她保證，「當產業遇到困難，政府一定會當大家的後盾，一起來面對挑戰」。