何義士，1924年8月6日出生於義大利，從小立志長大後要到遙遠的國度為需要幫助的人服務。1936年他才12歲就接受聖召，加入義大利天主教靈醫會的服務工作，20歲時他許下聖願要遵守神貧、貞潔、服從和仁愛，願為病患犧牲一切而成為正式會士，之後他進入羅馬的馬爾大醫專，畢業後取得醫師的資格，同時也具備了修士的身份。1946年靈醫會派遣了羅德信神父等五名會士前往中國雲南的昆明和昭通設立痲瘋病院，展開醫療服務的工作，何義士在1947年加入了行列，他目睹當地政府將痲瘋病人趕往深山任其自生自滅的慘況，經常為病人難過的掉淚而全心全力投入照護病人的工作。

當時中國內戰動盪，1949年共產黨勢力獲勝，何義士等外籍神職人員被以間諜罪名逮捕下獄，後驅逐出境。回到義大利的他繼續深造學醫，盼望能再赴國外服務。1953年何義士再度加入靈醫會從中國遷來台灣，在宜蘭羅東設立聖母醫院服務貧困居民，他的醫術得到病患肯定，不久被任命為丸山療養院的院長，這是當時聖母醫院專門照顧結核病患的分院，他視病如親甚至經常捐血給狀況危急的病人。1958年，他又志願前往靈醫會設在澎湖的馬公惠民醫院服務，因他覺得澎湖比羅東更卻乏醫療資源。從此，他在澎湖度過31年的歲月，澎湖人幾乎都認得這位大鬍子的阿督仔醫生，何義士不僅對貧窮病人免費施醫，有病人需要輸血時就慷慨挽袖自願捐血，他竟然成為幾十年中澎湖每月捐血量最多的紀錄保持人。何義士每天看診從早到晚，連夜間急診也包辦，他以醫院為家，不眠不休的服務病患，只有每天中午會騎單車出去運動繞澎湖大街小巷和居民打招呼話家常，澎湖人對他能幽默的用國語和台語交談佩服不已，1986年還表揚他是全國的好人好事代表，澎湖縣也頒贈他為榮譽縣民。

1990年後台海兩岸關係開始解凍，何義士心繫雲南的痲瘋病人，他除了繼續為馬公惠民醫院擴建新大樓募款，又開始為雲南痲瘋病患籌建醫療中心而奔走，從此每三個月往返澎湖和雲南奔波勞累，他親自打字寫信給捐款者，感動了很多國內外人士，甚至教宗也表達支持關懷，1998年終於在雲南昭通落成了痲瘋病患康復村。1999年8月15日，何義士照常忙碌，主持聖母升天彌撒後，照例騎車出去運動，回來後坐在藤椅上閉目養神，竟然就停止了呼吸安祥的蒙主寵召離開了人間！

1999年8月19日澎湖人為何義士舉行盛大告別式，李登輝總統頒發褒揚令。次年澎湖縣政府在馬公大愛公園設立何義士銅像紀念這位榮譽縣民，他捐出3萬7500西西的鮮血留在台灣病人體內，永遠伴隨著他的愛常存在台灣人心中！



何義士神父銅像。圖／公有領域，取自維基共享資源，馬公天主堂提供