高市一名水電工人在亭仔腳吃蛋餅，因未戴口罩遭交警開罰。水電工向時代力量市議員林于凱陳情。(圖/林于凱FB)

高市一名水電工人在亭仔腳吃蛋餅，因未戴口罩遭交警開罰。水電工向時代力量市議員林于凱陳情，經調閱畫面後，林于凱指水電工在亭仔腳吃蛋餅，完全符合陳其邁市長上個月30日指示：「對於無固定用餐地點的外送員、工人及業務員、司機 ... 等戶外用餐原則：在通風處、有跟旁人保持兩公尺，也沒有交談」。

這種濫權，真的毋湯！林于凱質疑，這名工人明明是在「亭仔腳」蹲著吃早餐，離旁邊機車上工人也至少有一間店面的距離，為什麼要刁難做工人。還要當事人事後找衛生局申訴，結果，打去衛生局，都是佔線中，這豈不是擾民又浪費行政資源。衛生局晚間指出，經釐清現場狀況蒐集事證後，裁定不罰。

高市府晚間發布新聞：陳其邁市長臉書發文指出如果為了工作，必須在室外用餐，在保持社交距離、沒有風險的地方，當然不會處罰。但如果是群聚明顯、邊走邊吃，沒有注意感染風險，當然就不符規定。

因應新冠肺炎疫情，當前出外都要戴口罩，惟對於無固定用餐地點的艱苦勞動工人階層的用餐，警方防疫執法可也要避免濫權爭議。

林于凱指：陳市長在上個月30日明白宣示(戶外用餐原則)，對於無固定用餐地點的外送員、工人及業務員、司機 ... 等等，只要遵守下列三原則，是可以在室外用餐，請大家別檢舉：

1選擇通風良好的地點

2與旁人保持兩公尺以上的社交距離

3用餐的時候不要其他人交談

林于凱強調，這種開單標準不明確、現場明明可以跟當事人講清楚說明白的，卻要當事人事後再去找衛生局申訴，不是擾民又浪費行政資源嗎？這種濫權，真的毋湯！

※林于凱「水電工吃蛋餅被罰3000元」事件發布新聞全文：

日前（7/8）有一位水電工人向我反映，在上工前，蹲在店門口的柱子旁邊吃蛋餅，結果警察走過來，要他交出身分證查一下，接下來就是拿出一張紅單，要他在上面簽名。

一看，是違反「傳染病防治法」的舉發通知，一張3,000元；這位陳情工人表示，他只是遵照市長指示，在通風處、有跟旁人保持兩公尺，也沒有交談，如果真的要開單，麻煩在舉發單上面註明「吃早餐」。

結果，開單員警跟他說，會在警用小冊子中註明他是吃早餐，如果到時候有疑問要申訴，再去衛生局申訴就好。

結果，打去衛生局，都是佔線中 ...

陳市長在上個月30日明白宣示，對於無固定用餐地點的外送員、工人及業務員、司機 ... 等等，只要遵守下列三原則，是可以在室外用餐，請大家別檢舉：

1選擇通風良好的地點

2與旁人保持兩公尺以上的社交距離

3用餐的時候不要其他人交談

調閱監視器畫面，這位被開單的大哥 (#紅圈處)，明明是在亭仔腳蹲著吃早餐，離旁邊機車上的工人，也至少有一間店面的距離，到底是為什麼要刁難這樣的工人，還要為難衛生局的人事後再處理申訴？

基層員警很辛苦，但是這種開單標準不明確、現場明明可以跟當事人講清楚說明白的，卻要當事人事後再去找衛生局申訴，不是擾民又浪費行政資源嗎？

這種濫權，真的毋湯！