所謂「司法審查制」是指法院審理一般訴訟案件時，要審查其引用之法律是否適合憲法，如果不適合則有權拒絕使用此一法律。示意圖／Pixabay

8月3日報上刊載〈偏護婦聯會，司法動得厲害?! 〉一文指出，臺北高等行政法院之前裁准婦聯會所聲請對於內政部廢止立案的行政處分停止執行，最高行政法院日前駁回了內政部的抗告。簡單來說，除了不能再收受政治獻金外，在與內政部打行政訴訟有結果前，婦聯會可以不甩政黨法規定，可以再以婦聯會的名義活動，也不用政黨法去辦理清算。這兩個裁定（按即北高行108年度停字第26號裁定、最高行108年度裁字第737號裁定）採取一種與以往實務所不同的見解來介入停止執行的審查，提供了很好的討論素材。

又指出，依法行政的問題。依目前制度，如果能說服法官，讓法官對於所應適用之法律，形成違憲的合理確信，而去聲請憲法法庭為宣告違憲之判決，這當然是一個有為律師的終極夢想。但一般而言，本來行政法院在審理聲請停止執行的案子，都只是審視行政機關的行政處分是否符合法律規定，該有的程序要件是不是都有，如果有，形式上的依法行政要件就符合了。至於違憲的問題，在實務上真的很難說服法官。但在這件裁定裡，行政法院直接把政黨法第43條是不是違憲考慮進來（本件裁定用語：「…原處分所據條文是否合憲，並非全無爭議…」）。審查停止執行的行政法院竟然採取這麼積極的態度，相信會讓很多律師羨慕到流口水。

我們樂見前述行政法院新見解，它具有前瞻性，法界人士也非常注目。事實上這是表現聯合國人權宣言第8條之精神，促使人權宣言的審判保證得以周全的制度，其一為司法審查制，另一為憲法法院。

所謂「司法審查制」是指法院審理一般訴訟案件時，要審查其引用之法律是否適合憲法，如果不適合則有權拒絕使用此一法律。司法審查制也稱為法官的法律審查權、法律的司法合憲審查、違憲審查制。美國是此一制度的代表。戰後的日本憲法也模仿美國，而我國似有跟上司法審查制。

我們期盼前述見解能夠廣泛地適用，此對於目前一些行政執行署濫權侵害人權案件，例如蒙冤24年的太極門案，司法審查前瞻性見解或許可以提供一盞明燈。