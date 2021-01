「不確定」(Uncertainty)這個概念,在1977年為美國經濟學家約翰.肯尼斯.加爾布雷斯(John Kenneth Galbraith)正式提出後,成為人們對於後現代(Postmodern)社會時代性格最為深刻的體會和認知,因為科學技術和交通建設突飛猛進的發展,加速推進了全球化的進程,擠壓了地球的物理時間和空間,而為不同的世界、文化、制度、觀念和人群帶來全新的交往、互動和衝突,人們面對著巨量未曾有過的經驗和知識,撲面而來的是前所未有的機會,以及前所未見的危機。

1990年代出現的網際網路,更以如同光速般的效率,構造和演化出恰如平行宇宙的虛擬世界,這是由符號和影像,在人類的精神領域創造出來的新大陸。過去,人們只要不打開電腦或智慧型手機的任意門開關,那個世界就彷彿不存在,但是,隨著各種應用軟體的開發,以及人工智慧在公共治理和商業領域的大規模應用,網路世界迅速地完成了對人類生活世界的殖民,更者,物理和生物科學技術的開發,還引爆了物理世界和自然世界的宇宙大爆炸,讓人類的夢想與野心同時竄進了造物主的王國。德國經濟學家克勞斯.施瓦布(Klaus Schwab)所說的第四次工業革命,正在以融合物理、數位與生物的新科技,衝擊著所有的法則、經濟和產業,但隨著不同的用戶大國、技術大國和跨國企業集團基於資本主義的商業邏輯,在虛擬世界和實境世界與其整合系統中的全面競爭,也因為數位霸權和網路無政府主義的鬥爭無時無刻不在進行當中,人對於自由的本質性永恆渴望和各種系統技術試驗、權力競爭與系統接合中難以避免的漏洞或刻意製造的陷阱,網路全球化時代的不確定性所造成的機會和危機更遠甚於後現代。爆量的不確定性,毋寧是我們所置身的這一個後數位社會的時代性格。2020年爆發自中國湖北省武漢市的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)全球大疫情,正就是生物科技濫用和全球化所造成的世紀災難,新的變種持續發現,誰又知道有沒有別種病毒蓄勢待發。人類為了防疫躲入了虛擬世界,視訊的交往正在取代實地的旅行和會面,新的國際空間形成,新的生活型態和需求在發生。

妮亞慕.歐姬芙(Niamh O’Keeffe)是英國著名的領導學與策略顧問,《未來形塑力》(Future Shaper: How Leaders Can Take Charge in an Uncertain World)是她在2020年3月出版的新書,由臺北道聲出版社在2021年初出版中譯本,這也是她繼暢銷書《100成就卓越領導力──新晉領導者的First 100訓練法》(Your First 100 Days: How to Make Maximum Impact in Your New Leadership Role)之後的第二本著作中譯本。在武漢疫情肆虐洶湧而導致全球政治、經濟和社會動盪不安的情況下,歐姬芙倡導的是有別於傳統的另類領導學典範,而更接近於危機領導。歐姬芙的領導觀念奠基在未來的「不確定性」以及隨之而來的「不可預測性」(Unpredictability)的認識之上,所以她認為過往的知識、經驗,以及全知全能大有為的領導者,已經不足以應付瞬息萬變的工作情境,但是正確的領導觀念和方法,則可以幫助個人和團隊我們成功突圍,形塑未來。

這讓我想起我學生時代曾經鑽研過的存在主義哲學,存在先於本質,人的意義在於他出於自由意志突破混沌的作為,而歐姬芙則更告訴我們,成功的未來在於領導的智慧和品格。在本書中,她首先提出未來形塑者的5P領導原則,這5P的領導智慧是樹立屬意的(Preferable)目標、強化說服(Persuade)的能力、堅持(Persist)到底的韌性、證明(Prove)擁有成功的團隊,和創造舞台(Platform)擴大聲望和影響力。歐姬芙接著再提出智慧領導者的12項人格特質,口訣是F.U.T.U.R.E.S.H.A.P.E.R.(未來形塑者),而分別是無所畏懼(Fearless)、不按慣例(Unconventional)、堅定不移(Tenacious)、有凝聚力(Unifying)、具有韌性(Resilient)、有同理心(Empathetic)和適應力強(Super-adaptable)、努力工作(Hard-Working)、真實誠懇(Authentic)、積極主動(Proactive)、活力充沛(Energizing)和善於應變(Resourceful)。歐姬芙以5P和F.U.T.U.R.E.S.H.A.P.E.R.清晰的架構以及生動勵志的成功故事,提供了讀者過目不忘而可終生受用無窮的啟示,不啻是我們在亂世裡通過團隊互助合作的成功心法。

歐姬芙的領導心法對於中文世界的讀者乃饒富啟發,原因在於中國人的民族性受到儒家文化兩千年的浸染,由於強調過度親緣關係,在企業或公共部門的組織領導中,經常難以擺脫家父長式的權威領導,以及遷就於集體的泛家族主義組織運作,中國文化中缺乏公平的領導選擇程序,所以領導的繼承往往會出現以親緣關係而非能力和品格的取向,不適任的領導者就會為組織帶來厄運,家天下、官二代對比家族企業、富二代,在臺灣海峽兩岸可以說是普遍的現象,只是表現型態和嚴重程度有所差異。歐姬芙相當重視團隊的培養以及領導者的品格,華人社會文化擅長以情感經營來潤滑組織關係,也向來強調以德服眾(不是王莽謙恭下士時的偽善),《論語.述而第七》曰:「志於道,據於德,依於仁,游於藝」,作為一種學問與人生的綱領,應用在組織領導,而轉化為目標設定、領導人格、團隊經營、專業技術各個面向,也大大有助於我們印證與會通歐姬芙的領導心法。

這是一本好看的書,最適合在疫情凶猛或者天氣嚴寒的時刻在家品讀,思索人生與事業的下一步。(2021年1月10日晚6時,臺北晴園)



歐姬芙則告訴我們,成功的未來在於領導的智慧和品格。示意圖/Pixabay