英雄是值得尊敬的社會楷模，政府理應給予表揚、讓人尊敬學習效法。川普總統於2月4日在國情咨文演講時，把總統自由勳章頒給現仍與第四期肺癌病魔對抗、電台主持人賴許林博，表彰他多年來對美國社會的不懈貢獻，並讚揚他是有史以來最偉大的鬥士和勝利者。川普說：「在為所有患病者祈禱時，我們知道美國正在不斷取得新的醫學突破。」

然而，當前中國，卻是一個沒有英雄的年代，因為功高震主的英雄必死。武漢肺炎吹哨者、34歲武漢眼科醫生李文亮，因於去年12月30日，在微信社群中向好友警告、要小心提防類似SARS的疾病。他是這次中國武漢肺炎的最早吹哨者之一，卻和另外7位同時發出警告訊息的醫生，被公安指責造謠，簽下「訓誡書」低頭認罪，官媒直批他散播謠言。李醫師於2月1日在微博透露，自己在看診時被患者傳染武漢肺炎，幾經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2點58分去世。李醫師生前對疫情的警告，被中國政府封口；死後中國人民在新浪微博上，排山倒海地對他的悼念追思，和足以讓大地顫抖的憤怒，卻遭封網。「生前被封口，死後遭封網」，真是何其刻薄惡毒、情何以堪。

吹哨者反被扣上造謠罪名

李醫師在生命走到盡頭時，曾回首瑞雪飛舞的日子，讚嘆櫻花漫天飄逸，多麼想執他未曾謀面孩子之手，去看那風箏自由翱翔在白雲深處。無奈當他盡職吹哨、告誡親友惡疾來襲時，卻被當局扣上造謠者罪名，被迫承認錯誤，還被開發訓誡書以儆效尤，讓他搭上生命最後一班列車的歸路。諷刺的是，那紙訓誡書竟然成了，他最後唯一的通行證，伴隨他走入那無垠永恆的無聲世界。然而，要離去時，他還叮嚀世人在冰雪融化後，依然能熱愛擁抱大地。春雷驚蟄後，或許您還依然感念，他曾吹哨呼籲蒼生、提防惡疾病毒。

武漢肺炎，因為中國當局，未能在最早發病時期，公開透明給予有效管理控制，讓疫情一發不可收拾，隨著一帶一路到處散播流竄，現在幾乎波及世界各地。全球確診超過43,146例、中國42,670例、台灣18例。全球死亡10,184人、中國1,016人。比起2003年所引發SARS疫情，那時全球確診只有8,096例、中國5,327例、香港1,755例、台灣346例。全球死亡774人、中國349人、香港299人、台灣37人。數字會說話，武漢肺炎要比SARS疫情嚴重太多了。

世界各國政府為了保護自己國家僑民，紛紛派出專機，從武漢撤僑。美國、日本於1月29日啟動、新加坡於1月30日、德國2月1日、法國2月2日、澳洲2月3日、泰國2月4日派機撤僑。台灣撤僑專機，雖然早已隨時待命準備起飛，但中國不願讓台灣落名撤僑之實，強硬指派東方航空以春節包機方式，將僑民遣送回台。

武漢台商包機，於2月3 日晚間 11 時 40 分抵達桃園機場，入境時全員未著防護衣，令台灣社會各界傻眼。旅客共計247人，比原先報備多出3人，而且據查只有50人左右、符合報備名單，有多達170人是強行注入。因為中國國台辦拒絕與台灣陸委會配合，所以最後登機名單，是由武漢台商救援會徐正文及武漢台商會女會長蕭永瑞兩人敲定。當初海陸兩會對返台名單處理原則，是以短期出差、在當地旅遊沒有居住地、老弱婦孺、以及有病在身、已經沒有藥用的人（如血友病患者）為優先；誰知最後成行者，竟有一個被確診的病例。協助政府參與人道救援原本就是好事一樁，但徐正文、蕭永瑞兩人，卻大搞特權及人脈關係，毫無章法。該回來的上不了飛機，不該來的卻帶病跑第一，真是一團亂。徐、蕭兩位國民黨人，把武漢撤僑救命包機，當成自我膨漲的特權班機，真是無恥可恥。

國際遊輪成疫情漏洞

除了撤僑包機外，國際遊輪靠岸停泊，對於疫情防範是一大挑戰。鑽石公主號是隸屬公主郵輪旗下的一艘豪華郵輪，可載 2,670 名乘客及 1,100 名船員。2014年起，船籍港為英國倫敦。

該輪於1月20日在日本橫濱市靠岸時，有一位香港籍80歲老翁上船，1月25日他在香港下船。該船繼續航行，1月27日到越南峴港，1月28日到越南下龍灣，1月31日到台灣基隆，2月1日到日本那霸，2月4日回到橫濱。2月3日晚上，鑽石公主號在橫濱港靠岸，日本厚生勞動省登船，為120名有發燒或咳嗽的人，及153名與該港男有接觸的乘客進行採驗。結果，當中10人確診感染武漢肺炎，其中3名為日本人，3名香港人，2名澳洲人，1名美國人，1名菲律賓人。稍後會把他們移送到醫院。這是日本政府，首次確認有群聚感染。目前已增加到135人確診「2019新型冠狀病毒」，這是除了中國以外，最多人數的群聚感染事件。

該船搭載2,508名遊客（乘客包括1,285名日本人、470名香港人、425名美國人、215名加拿大人、40名英國人、25名俄羅斯人、20名台灣人、15名以色列人和13名紐西蘭人等）及1,063名工作人員。它於1月31日到台灣在基隆靠岸停留期間，旅客們曾下船去逛台北市、新北市、基隆市地區數十景點遊覽，包括台北市的陽明山竹子湖、故宮博物館、101大樓、忠孝敦化、忠孝復興、永康商圈、南門市場、中正紀念堂、自由廣場、中山堂、西門町、龍山寺、西昌街青草巷、圓山大飯店、大直忠烈祠、台北市孔廟、台北市保安宮、迪化街、台北車站等。新北市的十分寮、十分老街、瑞芳南雅奇岩、九份老街、野柳、萬里區龜吼等。基隆市的基隆港、調和街、碧砂漁港、和平島、正濱漁港、白米甕炮台、外木山、中正公園、基隆文化中心、基隆廟口、基隆市仙洞等。以上這些地區，現在都被疾管局標註，給予高度的警戒。

寶瓶星號，是隸屬麗星郵輪旗下的一艘豪華郵輪，船籍為巴哈馬。2月4日自基隆港出發，2月5日至6日停靠日本那霸，原定2月7日返回基隆港。船上載有旅客1,738名，包括台灣籍1,709人、菲律賓籍18人、馬來西亞籍3人、越南籍3人，韓國籍1人、印尼籍1人、緬甸籍1人、新加坡籍1人，以及陸配1人。船上工作人員共有776人，包括中國籍237人，其他以菲律賓、尼泊爾、印尼、馬來西亞、印度為主。旅客當中高達40餘人，有中港澳旅遊史。因台灣中央流行疫情指揮中心於2月6日宣布，自即日起禁止國際郵輪靠泊台灣港口，但該輪當時仍在日本那霸外海，所以特允許它於2月8日進基隆港，疫情指揮中心隨即登船檢疫，總計篩檢船上2,400多位人員，其中進行第二階段採檢的有128位。結果全數呈現陰性反應，1,709台籍旅客及29名外籍旅客通通都可以下船。船上台籍旅客與中國配偶可進行自主居家隔離14天，其他國籍旅客則被安排由機場出境。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中，當天也親臨督導指揮坐鎮郵輪。他說這次事件，在世人面前展現台灣醫療檢驗能力一流，這是團隊合作的成果，為的就是讓同胞可以健康平安地回家，從下午12時20分登船至今晚上9時，短短8個多小時就完成檢驗，展現台灣醫衛、行政、警政、移民署等各單位團結攜手聯合行政效率，真的感到很驕傲，也展現台灣實力，「這一仗我們打贏了」。他也同時呼籲大家要團結，不要受謠言左右，政府保證會做到，任何訊息都公開透明、為民排憂解困。

隨著疫情急速蔓延擴散，武漢政府除了宣佈自1月23日封城外，也同時宣佈要蓋一間治療感染病專科醫院，位於武漢職工療養院旁，全名為武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院，即俗稱火神山醫院、或武漢火神山醫院，專門收治受2019新型冠狀病毒感染的病患。於1月25日動土，2月2日完工並交付中國人民解放軍聯勤保障部隊，2月3日進行接收推演，2月4日9時30分起，正式接收首批新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者。解放軍抽調1,400名醫護人員，承擔醫療任務。其設計是參考SARS時期，北京小湯山醫院的設計方案，面積足足超過3萬平方米，擁有419間病房，1,000張病床。衛健委說「火神山醫院不設門診，請市民朋友不要自行前往火神山醫院看病」。

這叫外界相當納悶，醫院沒有門診不看病，這叫哪門醫院？難不成是等死收容所？集體收容、不治不醫、加速感染，真是坑活人、早超度、送火燒、屍如山、化灰燼、疫情消、太奇妙、火神山。當年小湯山醫院，甚至把還有呼吸的病患直接送入焚屍爐！中共一貫漠視生命，為能保住中共權貴，處決病患算蝦米！雷神山類似火神山，位於中國湖北省武漢市江夏區軍運村，於2月8日正式啟動，有1,600張床位，醫護宿舍可容納2,300人居住。中共想藉由火神、雷神來驅疫、穩住政權，但其草菅人命，視人民為芻狗，其算計絕不會得逞，只會加速其滅亡。

儘速查明病毒來源

世界衛生組織及中國國家衛生健康委員會，截至目前尚未找到病毒傳染的來源，也無法確切掌握病毒傳播途徑及擴散程度。1月20日晚間，中國國家衛健委高級別家組組長、中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床研究專家鍾南山，在接受媒體訪問時首次明確指出，新型冠狀肺炎病毒肯定會人傳人。他說：「在廣東有2個病例，沒去過武漢，但家人去了武漢後染上了新型冠狀病毒肺炎，現在可以說，肯定的，有人傳人現象。」但因疫情持續在世界各地蔓延，國際社會有人質疑，它是源自「武漢P4實驗室」的生化病毒。中國駐美大使崔天凱，於2月9日在CBS面對全國節目時說，不論中國、美國乃至其他國家的科學家，對新病毒都極為陌生，這是不爭的事實，專家們正竭盡所能搞懂這種病毒。他忿怒斥責美國參議員柯頓的指控、「完全發瘋、絕對瘋狂」，純屬「揣測」和「謠言」；但遲浩田生化襲美檔案歷歷在目，加拿大前P4病毒實驗室總監普拉莫，於2月4日在非洲離奇死亡，自然令世人產生懷疑。白宮科技政策辦公室主任德羅格梅伊爾，要求美國科學專家們，儘速查明武漢冠狀病毒來源始末。柯頓回嗆說，「舉證責任在您和共產黨員身上，開放國際有能力的科學家調查」。

是的，根本解決之道，就是開誠佈公。中國應該坦白地告訴世人疫情病毒的始末，讓世界疫情專家到中國看診，才能有效對症下藥，國際社會才能共同承擔對抗病毒。這次肺炎瘟疫讓中國人民飽受折磨、甚至犧牲生命讓人感同身受，十分不捨與憐憫。但中國共產黨政府，草菅人命隱瞞疫情陷害忠良，實在人神共忿。在這搶救生命唯恐不及的時刻，還蓄意挑釁派軍機繞行台灣，真是可恥可恨。想恫嚇台灣製造社會動盪不安，相信適得其反，只有讓人更加痛恨中國。

從這次庚子肺炎，我們看到中國共產黨的殘暴，如何地追打拘捕無辜市民、從居家被拖拉裝箱就醫，人民卻寧願跳樓也不入神山等死被火化。習大大獨裁誤診的醜陋嘴臉，自以為共產黨偉大無堅不摧、黨必勝天，結果我們看到他的國也不怎麼厲害。但願台灣朝野人民與政府，都能記起教訓，那些一天到晚想抱北京大腿的政客，能明確表態何處是他們安身立命的家園？義大利、菲律賓，為什麼都禁止台灣旅客入境？那不就是拜一中原則所賜嗎？因為我們至今仍死抱中華民國、與一中牽連掛鉤、鉤鉤纏、自稱中華民國台灣。外交部長吳釗燮於2月5日在推特上告訴世衛組織「台灣就是台灣」、鏗鏘有力、簡潔扼要，美日澳歐盟等國際友人，在世衛組織所力挺的也是台灣，而不是那不三不四的中華民國，難道還有人想有朝之日，要搬師回朝，再去代表那涵蓋蒙古與中華大地的全體中國嗎？到底是誰有毛病？武漢之疫、肺解習皇、正名台灣、參與國際。