美國以色列公共事務委員會（AIPAC）也發出警告國會，在華府舉行的1.8萬人大型會議中傳出2人確診，而美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧通通出席了這場會議。圖/擷取自蓬佩襖推特

美國疫情慘兮兮，棘手的至尊公主號正在處理中，現在傳出美國情治單位FBI也淪陷，舊金山辦公室一名員工確診隔離中。另外，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）也提醒國會，在華府舉行的1.8萬人大型會議傳出2人確診，而美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧通通出席了這場會議，武漢肺炎是否擴散令人擔憂。

以色列時報指出，美國以色列公共事務委員會（AIPAC）年度會議於2月28日至3月2日在華府舉行，該會議參與者高達18,000人，目前已有2人確診感染武漢肺炎，AIPAC在Twitter上表示，已向所有與會者，演講者，與會人員以及國會和行政辦公室發送了電子郵件，提醒與會者。

AIPAC表示，這2名確診染疫者來自紐約，目前已經與紐約衛生部門，國家衛生部門和哥倫比亞特區衛生部門保持聯繫。

AIPAC在郵件中提醒，「如果您的冠狀病毒檢測呈陽性，我們敦促您通知當地的衛生部門，以便他們與適當的衛生部門適當協調對這種情況的反應。」

報導並指出，美國國立衛生研究院的Anthony Fauci博士在白宮簡報會上被問及有關信息披露時說，衛生官員將與受感染的人進行面談，以了解他們可能與誰接觸過，並試圖確定誰有感染風險。

由於這場會議有國會議員及美國官員參與，連美國副總統彭斯和國務卿蓬佩奧都出席了這場1.8萬人參與的盛會，現在通通暴露感染武漢肺炎的風險之中。

與此同時，FBI也淪陷，FBI證實舊金山一名員工感染武漢肺炎，服務的單位雖非舊金山主要辦公室，而是較小的區辦公室，但該辦公室成員已經全數返家隔離。