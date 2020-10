首先,我們來看看賀錦麗的小檔案:

出生:1964年10月20日出生於加州奧克蘭

家庭:父 哈里斯(Donald J. Harris)牙買加移民,母 Shyamala Gopalan印度移民

教育:霍華德大學(Howard University)學士,主修政治、經濟;加州大學哈斯汀分校(UC Hastings)法學博士

經歷:加州區域檢察官,加州檢察總長,聯邦參議員

配偶:Douglas Emhoff(中文名:任德龍)猶太裔美國人,育有一子一女,係前妻所生,賀錦麗是第二任妻子

本名卡瑪拉·哈里斯(Kamala Harris)的賀錦麗,在今年8月11日獲拜登提名為競選搭當前,是加州選出來的參議員,知名度不高,她之所以雀屏中選,與其說是因為她的從政經歷而獲青睞,不如說是得利於她的左派意識和膚色,她的夫婿是猶太人。賀錦麗年輕又具有「種族」與「性別」的優勢,使得她脫穎而出,成了拜登的不二人選,她是否能跟拜登入主白宮?11月3日開票夜答案就會揭曉。

賀錦麗雖然五官有印度人的特徵,卻以非裔自居,大學唸的是華盛頓特區傳統上以招收黑人為主的霍華德大學(Howard University),後來她又利用非裔保障名額進入加州大學哈斯汀分校。畢業後,一直在政府的法律部門工作,沿著權力的階梯向上攀爬,成了美國政壇耀眼的新星。

賀錦麗不是自由派,而是左派,主張對企業課重稅,支持婦女有墮胎權、同性婚姻、寬待非法移民。在參議院,她擔任預算、國土安全、情報、司法等委員會的委員。一個亞非裔的女性,能有這樣的成就,不是光靠能力,還要有人脈和機運。

她是怎麼躋身美國政壇的?長期擔任加州議會議長的布朗(Willie Brown),這位加州最有權勢的黑人堪稱是她的貴人。布朗在擔任舊金山市長期間,與賀錦麗有婚外情,60多歲已婚的布朗坦承,年齡差他30歲的賀錦麗是他的小三。布朗提攜她擔任要職,並引薦她結識了民主黨的有力人士,開展了她的人脈,使得她後來仕途一帆風順。有人形容布朗是賀錦麗踏入政界的「皮條客,pimp」,舊金山紀事報曾暗諷她一路睡到頂(sleeping her way to the top)。是否如此?我不予置評。

在大學時期,賀錦麗曾經在加州參議員葛蘭斯東(A. Granston)的辦公室打工,畢業後,進入加州大學哈斯汀分校(UC Hastings)就讀,取得法學博士學位與律師資格。1990年,她被聘為阿拉米達郡(Alameda County)的助理檢察官。1994 年,時任加州議會議長的布朗,任命賀錦麗為「州失業上訴和醫療協助委員會」的委員。1998年,賀錦麗當上了舊金山副檢察長,主管「職業犯罪部門」,後來因跟檢察長哈里南(T. Hallinan)不合辭職。

2002年,賀錦麗宣佈角逐舊金山區檢察長,受到華人社區支持,有位華人幫她取了「賀錦麗」這個名字,她欣然接受。在她的老情人布朗、猶太裔參議員范士丹以及喜劇明星葛利芬(E. Griffin)鼎力支持下,拿了56%選票,打敗了她的老長官哈里南。

2008年11月,賀錦麗決定更上一層樓,宣佈競選加州檢察總長的職位,資深參議員范士丹、參議員芭芭拉·波克塞(Barbara Boxer, 猶太裔)、洛杉磯市長以及眾議院議長裴洛希都為她背書,擊敗了共和黨籍對手庫雷(Steve Cooley),成了加州有史以來第一位非裔的檢察總長。2014年,她又以57.5%的票數,力挫共和黨籍的葛德(Ronald Gold),獲得連任。

2014年,單身的賀錦麗經人安排與猶太裔律師燕姆霍夫(Douglas Emhoff)相親,兩人情投意合,談戀愛後結婚。2016年,適逢當了參議員24年的波克塞宣佈退休,給了賀錦麗進軍國會的機會,她率先宣佈角逐參議員,民主黨大咖紛紛表態支持,獲得民主黨提名,總統歐巴馬和副總統拜登亦為其背書,以超過六成的選票,擊敗同為民主黨籍的女眾議員桑切斯(Loretta Sanchez),意氣風發的邁入華府,登上權力的高峰。

身為國會黑人委員會的會員,賀錦麗為黑人爭取權利,不遺餘力。今年美國五月由於一名黑人佛洛依得(George Floyd)遭到逮捕,因白人警察處置過當而死,經左派媒體大肆渲染,在BLM(黑人命事關重要)與Antifa(反法西斯)背後操控下,黑人上街暴動,蔓延全美各大城,社會動盪不安。一個演過色情片,用槍頂住白人孕婦搶劫,前科累累的不良份子,居然被左媒捧為英雄,左媒墮落到這樣的程度,實在令人不敢恭維。然而,賀錦麗卻盛讚BLM上街騷亂,抗議社會不公,是高明而有衝擊力的舉動,網民大表不滿,罵聲連連。難道賀錦麗不知道BLM是什麼背景的組織?BLM創立者之一卡勒斯(P. Cullors)是位黑人,她不避忌諱的推特,她是一個受過訓練的馬克斯主義者(trained Marxist)。

極左的BLM指控美國的開國先賢華盛頓、傑佛遜都是白人至上主義的奴隸主,他們的塑像都該推倒,創辦維吉尼亞大學的傑佛遜,校園裡的銅像也該移除。賀錦麗卻大力聲援BLM,諷刺的是,她父親的祖先Hamilton Brown是牙買加的奴隸主,而最早從事販奴生意是西班牙的一個猶太家族,這是非裔學者說的史實,美國左派媒體對此隻字不提。



賀錦麗的父親是經濟學教授,曾經在牙買加的報紙撰文,坦承其祖先是奴隸主。圖/作者取自NTD

美國大約有六百萬人是猶太裔,姓氏字尾有berg、hoff、man、stein,幾乎可以判定就是猶太裔,他們在金融、傳媒、法律、娛樂等領域均取得相當高的成就和財富,對美國政治有很大的影響力。賀錦麗家有猶太老公,既是助力也是阻力,其夫婿任德龍,被媒體爆料,三年前加入「歐華律師事務所,DLA Piper」成為合夥人,這家知名的法律事務所,2002年進入中國市場,辦事處遍及40多個國家,設在歐美的辦事處也有中國業務部,有不少客戶是中國企業,如騰訊、中國南方航空、中國東方航空、中國招商集團(CMG)等,甚至還聘用過中共前官員擔任顧問。任德龍跟拜登之子亨特(Hunter Biden)都被人質疑,靠中共發財。

民主黨本來就比較親中,柯林頓還拿過中共透過黑道經手的政治獻金,拜登則與習近平關係匪淺,民主黨充斥著擁抱熊貓派,賀錦麗也不例外。10月8日與彭斯辯論時聲稱,習近平比川普更受到尊敬,美國人失業,還需花更多的錢買消費品,都是川普發動貿易戰惹的禍。彭斯反駁,直指中國須為冠狀病毒造成美國人生命財產重大損失負責,中國傷害美國幾十年了,問賀錦麗,中國是友或是敵?她避而不答。

根據蓋洛普在今年9月14〜28日所作的民調顯示,認為比四年前過得好的美國人有56%,在歐巴馬當總統時期,只有45%美國人這麼認為,小布希時期是47%,誰說川普做得比較濫?川普的選情有左媒說的那麼糟糕嗎?拜登的選情真的那麼好嗎?原本看好賀錦麗是吸票機,能幫拜登加分。但是,賀錦麗似乎沒有那麼大的魅力。



蓋洛普的民調顯示,川普當總統以來,美國人並沒有過得比較差,有近六成覺得比四年前還好。如果是這樣,川普應可連任。圖/蓋洛普

當然,我們無從上述民調就遽下判斷,多數美國人因為覺得日子比四年前好過,川普就贏定了。事實上,川普選情仍然相當不穩,萬一連任失敗,對台灣是一大噩耗。已出現老人癡呆症狀78歲的拜登,如何領導美國? 有六成的美國人認為,即使拜登當了總統也無法做完四年。依照美國憲法,在總統病故或無法履行職務,就由副總統取而代之。賀錦麗不無可能「垂簾聽政」或成為美國史上第一位非裔的女總統。那麼,她會怎麼對待台灣?我們一方面樂觀期待川普再做四年,另一方面,也要有心理準備,做最壞的打算,畢竟賀錦麗是個親中的政客。