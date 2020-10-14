賀錦麗（Kamala Harris）被拜登挑選競選搭檔後，成了舉世知名人物，如果拜登勝選，她將成為美國最有權勢的非裔女性。 圖／擷自維基百科，公有領域，

首先，我們來看看賀錦麗的小檔案：

出生：1964年10月20日出生於加州奧克蘭

家庭：父 哈里斯（Donald J. Harris）牙買加移民，母 Shyamala Gopalan印度移民

教育：霍華德大學（Howard University）學士，主修政治、經濟；加州大學哈斯汀分校（UC Hastings）法學博士

經歷：加州區域檢察官，加州檢察總長，聯邦參議員

配偶：Douglas Emhoff（中文名：任德龍）猶太裔美國人，育有一子一女，係前妻所生，賀錦麗是第二任妻子

本名卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）的賀錦麗，在今年8月11日獲拜登提名為競選搭當前，是加州選出來的參議員，知名度不高，她之所以雀屏中選，與其說是因為她的從政經歷而獲青睞，不如說是得利於她的左派意識和膚色，她的夫婿是猶太人。賀錦麗年輕又具有「種族」與「性別」的優勢，使得她脫穎而出，成了拜登的不二人選，她是否能跟拜登入主白宮？11月3日開票夜答案就會揭曉。

賀錦麗雖然五官有印度人的特徵，卻以非裔自居，大學唸的是華盛頓特區傳統上以招收黑人為主的霍華德大學（Howard University），後來她又利用非裔保障名額進入加州大學哈斯汀分校。畢業後，一直在政府的法律部門工作，沿著權力的階梯向上攀爬，成了美國政壇耀眼的新星。

賀錦麗不是自由派，而是左派，主張對企業課重稅，支持婦女有墮胎權、同性婚姻、寬待非法移民。在參議院，她擔任預算、國土安全、情報、司法等委員會的委員。一個亞非裔的女性，能有這樣的成就，不是光靠能力，還要有人脈和機運。

她是怎麼躋身美國政壇的？長期擔任加州議會議長的布朗（Willie Brown），這位加州最有權勢的黑人堪稱是她的貴人。布朗在擔任舊金山市長期間，與賀錦麗有婚外情，60多歲已婚的布朗坦承，年齡差他30歲的賀錦麗是他的小三。布朗提攜她擔任要職，並引薦她結識了民主黨的有力人士，開展了她的人脈，使得她後來仕途一帆風順。有人形容布朗是賀錦麗踏入政界的「皮條客，pimp」，舊金山紀事報曾暗諷她一路睡到頂（sleeping her way to the top）。是否如此？我不予置評。

在大學時期，賀錦麗曾經在加州參議員葛蘭斯東（A. Granston）的辦公室打工，畢業後，進入加州大學哈斯汀分校（UC Hastings）就讀，取得法學博士學位與律師資格。1990年，她被聘為阿拉米達郡（Alameda County）的助理檢察官。1994 年，時任加州議會議長的布朗，任命賀錦麗為「州失業上訴和醫療協助委員會」的委員。1998年，賀錦麗當上了舊金山副檢察長，主管「職業犯罪部門」，後來因跟檢察長哈里南（T. Hallinan）不合辭職。

2002年，賀錦麗宣佈角逐舊金山區檢察長，受到華人社區支持，有位華人幫她取了「賀錦麗」這個名字，她欣然接受。在她的老情人布朗、猶太裔參議員范士丹以及喜劇明星葛利芬（E. Griffin）鼎力支持下，拿了56%選票，打敗了她的老長官哈里南。

2008年11月，賀錦麗決定更上一層樓，宣佈競選加州檢察總長的職位，資深參議員范士丹、參議員芭芭拉·波克塞（Barbara Boxer, 猶太裔）、洛杉磯市長以及眾議院議長裴洛希都為她背書，擊敗了共和黨籍對手庫雷（Steve Cooley），成了加州有史以來第一位非裔的檢察總長。2014年，她又以57.5%的票數，力挫共和黨籍的葛德（Ronald Gold），獲得連任。

2014年，單身的賀錦麗經人安排與猶太裔律師燕姆霍夫（Douglas Emhoff）相親，兩人情投意合，談戀愛後結婚。2016年，適逢當了參議員24年的波克塞宣佈退休，給了賀錦麗進軍國會的機會，她率先宣佈角逐參議員，民主黨大咖紛紛表態支持，獲得民主黨提名，總統歐巴馬和副總統拜登亦為其背書，以超過六成的選票，擊敗同為民主黨籍的女眾議員桑切斯（Loretta Sanchez），意氣風發的邁入華府，登上權力的高峰。

身為國會黑人委員會的會員，賀錦麗為黑人爭取權利，不遺餘力。今年美國五月由於一名黑人佛洛依得（George Floyd）遭到逮捕，因白人警察處置過當而死，經左派媒體大肆渲染，在BLM（黑人命事關重要）與Antifa（反法西斯）背後操控下，黑人上街暴動，蔓延全美各大城，社會動盪不安。一個演過色情片，用槍頂住白人孕婦搶劫，前科累累的不良份子，居然被左媒捧為英雄，左媒墮落到這樣的程度，實在令人不敢恭維。然而，賀錦麗卻盛讚BLM上街騷亂，抗議社會不公，是高明而有衝擊力的舉動，網民大表不滿，罵聲連連。難道賀錦麗不知道BLM是什麼背景的組織？BLM創立者之一卡勒斯（P. Cullors）是位黑人，她不避忌諱的推特，她是一個受過訓練的馬克斯主義者（trained Marxist）。

極左的BLM指控美國的開國先賢華盛頓、傑佛遜都是白人至上主義的奴隸主，他們的塑像都該推倒，創辦維吉尼亞大學的傑佛遜，校園裡的銅像也該移除。賀錦麗卻大力聲援BLM，諷刺的是，她父親的祖先Hamilton Brown是牙買加的奴隸主，而最早從事販奴生意是西班牙的一個猶太家族，這是非裔學者說的史實，美國左派媒體對此隻字不提。



賀錦麗的父親是經濟學教授，曾經在牙買加的報紙撰文，坦承其祖先是奴隸主。圖／作者取自NTD

美國大約有六百萬人是猶太裔，姓氏字尾有berg、hoff、man、stein，幾乎可以判定就是猶太裔，他們在金融、傳媒、法律、娛樂等領域均取得相當高的成就和財富，對美國政治有很大的影響力。賀錦麗家有猶太老公，既是助力也是阻力，其夫婿任德龍，被媒體爆料，三年前加入「歐華律師事務所，DLA Piper」成為合夥人，這家知名的法律事務所，2002年進入中國市場，辦事處遍及40多個國家，設在歐美的辦事處也有中國業務部，有不少客戶是中國企業，如騰訊、中國南方航空、中國東方航空、中國招商集團（CMG）等，甚至還聘用過中共前官員擔任顧問。任德龍跟拜登之子亨特（Hunter Biden）都被人質疑，靠中共發財。

民主黨本來就比較親中，柯林頓還拿過中共透過黑道經手的政治獻金，拜登則與習近平關係匪淺，民主黨充斥著擁抱熊貓派，賀錦麗也不例外。10月8日與彭斯辯論時聲稱，習近平比川普更受到尊敬，美國人失業，還需花更多的錢買消費品，都是川普發動貿易戰惹的禍。彭斯反駁，直指中國須為冠狀病毒造成美國人生命財產重大損失負責，中國傷害美國幾十年了，問賀錦麗，中國是友或是敵？她避而不答。

根據蓋洛普在今年9月14〜28日所作的民調顯示，認為比四年前過得好的美國人有56%，在歐巴馬當總統時期，只有45%美國人這麼認為，小布希時期是47%，誰說川普做得比較濫？川普的選情有左媒說的那麼糟糕嗎？拜登的選情真的那麼好嗎？原本看好賀錦麗是吸票機，能幫拜登加分。但是，賀錦麗似乎沒有那麼大的魅力。



蓋洛普的民調顯示，川普當總統以來，美國人並沒有過得比較差，有近六成覺得比四年前還好。如果是這樣，川普應可連任。圖／蓋洛普

當然，我們無從上述民調就遽下判斷，多數美國人因為覺得日子比四年前好過，川普就贏定了。事實上，川普選情仍然相當不穩，萬一連任失敗，對台灣是一大噩耗。已出現老人癡呆症狀78歲的拜登，如何領導美國？ 有六成的美國人認為，即使拜登當了總統也無法做完四年。依照美國憲法，在總統病故或無法履行職務，就由副總統取而代之。賀錦麗不無可能「垂簾聽政」或成為美國史上第一位非裔的女總統。那麼，她會怎麼對待台灣？我們一方面樂觀期待川普再做四年，另一方面，也要有心理準備，做最壞的打算，畢竟賀錦麗是個親中的政客。