如果行政執行署老是超額查封民產，是否亦應由法官審核其查封是否合法？圖／擷自法稅改革聯盟直播影片

超額查封為強制執行法第50條明文禁止，依同法第113條也為不動產查封所準用，因若為超額查封，係執行程序違法之瑕疵，債務人可依強制執行法第12條之規定，向執行法院聲明異議，最近行政執行署的幾個案例，顯然違反前開規定，難道都非得當事人聲明異議嗎？這種行逕猶如強盗，不敢恭維，如媒體報導：

盧姓台商3月返台，不配合居家檢疫，赴高雄欲搭機離台遭攔截後，被送往集中檢疫所，成為北巿首名遭罰100萬元者。行政執行署於4月14日說，因他拒繳錢，對他限制出境並查封9筆位於台南市關廟區等地的土地，以進行後續拍賣程序；另外，基隆市民陳青旭因欠繳交通罰款1萬8千元，房子被法拍，隨著台大陳志龍教龍教授協助其聲明異議及發現封條是嗣後補拍，揭穿其不合程序規定後，5月20日，行政執行署才公告法拍登載有誤，決定撤銷此件拍賣。試問：為什麼積欠這麼小額的罰鍰，就可以拍賣他們住了一輩子的家？

張靜律師於7月26日在公開場合，公法上金錢給付原隸屬法院民事執行處，後來，行政執行法修正後，才改隸屬法務部行政執行署，依他的看法，改由法院處理，才會公允。

應遵守正當法律程序

另外，大法官會議釋字第588號解釋，就行政執行法拘提管收事由相關規定違憲，作了解釋，遂有了2015（民國94）年5月27日修正行政執行法第17條並新增第四項，其理由係：「管收」係對負有給付義務且有履行之可能，卻拒不為公法上金錢給付之人所為促使其履行之強制手段，尚非憲法所不許。惟其適用，首應踐行正當法律程序，爰增訂。即行政執行官訊問義務人後，認有下列各款情形之一，而有管收必要者，行政執行處應自拘提時起二十四小時內，聲請法院裁定管收之：

一、顯有履行義務之可能，故不履行。

二、顯有逃匿之虞。

三、就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事。

四、已發見之義務人財產不足清償其所負義務，於審酌義務人整體收入、

財產狀況及工作能力，認有履行義務之可能，別無其他執行方法，而拒絕報告其財產狀況或為虛偽之報告。

如果行政執行署老是超額查封民產，是否亦應由法官審核其查封是否合法？ 吾人企盼：不應讓超額查封便成為家常便飯。