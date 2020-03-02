針對持有「依親或探親入出境許可證」的中國人都可享台灣健保引發爭議一事，行政院長蘇貞昌今（2）日表示，健保絕對不能倒，要永久存續，就不能有不合理負擔，依永久存續公平處理的原則走。

外界質疑，馬政府時期以公告方式，大幅放寬中國人納保資格，讓持有「依親或探親入出境許可證」的中國人都可以納保，已踰越「全民健保法」母法，有立委認為可能要修法。

蘇貞昌今天視察中央流行疫情指揮中心，針對振興券的使用、金額、中國國民黨立委質疑，和之前消費券有什麼不同？他受訪時回應，這次不但要防疫、紓困，還要振興，相關的作業記取上次SARS的經驗，有很多新的做法，過去一段時間也有像夜市抵用券等，總之就是要紓困、要振興，立意在如何刺激消費，讓民眾有感，讓商家能夠更有經濟動能，這些都有相關詳細作業，都會跟各界報告。

媒體詢及，香港18歲以上一個人發放3.9萬台幣，台灣要多少錢才能夠刺激消費？蘇貞昌說，台灣有台灣的情況，台灣的作法常被其他國家的人民要求他們的政府應該要學習台灣經驗、台灣模式，政府會斟酌國內的情況做最好的處理。

至於馬政府時期依親、探親的中國人都可享用健保一事，蘇貞昌指出，台灣的健保制度被世界各國一再參考稱讚，像美國前總統歐巴馬都直接點名，台灣健保非常值得參考，台灣健保絕對不能倒，要永久存續，對國民最好，至於要如何永久存續，就是不能有不合理的負擔，必須讓國人同胞都能受到公平對待，所以，「在永久存續、公平處理上，我們都照這個原則來走」。