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每日國際焦點

菲律賓總統杜特蒂表示女兒將參選2022總統大選。

埃及開始與以色列直航。

約旦國王Abdullah自敘利亞內戰以來首度接敘利亞總統阿薩德來電。

美國加州外海鑽油平台管線破裂，露由達估計12.6萬加侖，油汙開始飄到加州岸邊。

日本

老年人口年增22萬來到3640萬，總人口卻年減51萬，使老人比例達29.1%。

北韓

抨擊聯合國安理會對北韓飛彈測試召開緊急會議。

中國

美國譴責中國挑釁台灣。

澳洲

承認施打中國科興疫苗與印度Covishield疫苗效力可入境，但國內不會使用。

印尼

亞馬遜創辦人貝佐斯投資印尼電子商務新創公司Ula。

財政部推出電子印花，每枚價值1萬印尼盾，希望藉此推動電子交易。

菲律賓

總統杜特蒂表示女兒將參選2022總統大選。

馬來西亞

總理Ismail Sabri Yaakob表示預期12月可達90%疫苗施打率，將開放邊境。

阿富汗

喀布爾清真寺遭炸彈攻擊數死。

英國

首相強生表示不會為了解決能源與糧食短缺問題回到不受控移民政策。

德國

梅克爾於兩德統一31周年演講表示東西德仍然有很大分歧，呼籲融合。

義大利

羅馬知名的「鐵橋」工業橋大火受損。

西班牙

拉帕爾馬島火山又新開2處噴發裂縫。

羅馬尼亞

數千人抗爭反防疫管制。

喬治亞

執政黨逮捕前總統後贏得地方大選。

美國

加州外海鑽油平台管線破裂，露由達估計12.6萬加侖，油汙開始飄到加州岸邊。

厄瓜多

軍警進入暴動的瓜亞基爾監獄。

尼加拉瓜

核准2款古巴疫苗 Abdala、Soberana。

以色列

面臨牛奶嚴重短缺。

沙烏地阿拉伯

確認與伊朗新政府進行第一輪會談。

阿拉伯聯合大公國

阿聯聯邦將首度發行債券。先前僅有旗下部分酋長國發行過債券。

土耳其

總統艾爾段下令農業企業於全國開設1000座新市場以合宜價格提供產品，以對抗20%的高通膨。

伊朗

要求美國解凍100億美元資金以表示誠意。

埃及

開始與以色列直航。

約旦

國王Abdullah自敘利亞內戰以來首度接敘利亞總統阿薩德來電。

利比亞

外長確認部分外籍傭兵已經離境。

突尼西亞

數千人上街支持總統 Kais Saied政治改革。

阿爾及利亞

對法軍關閉領空。

阿曼

Shaheen熱帶風暴侵襲，3死。

葉門

飛彈攻擊馬里布市3平民受傷。

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