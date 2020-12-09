高醫校地問題首度搬上高市議會總質詢。高醫轉型正義召集人陳永興說：任何人看到這民國43年的官方資料，攏很清楚看見一個事實，高醫校地是買的，陳啟川「捐地興學」是一場欺世盜名的騙局。(圖/陳俊廷)

高醫校地問題首度搬上高市議會總質詢。高醫轉型正義召集人陳永興說：任何人看到這民國43年的官方資料，攏很清楚看見一個事實，高醫校地是買的，陳啟川「捐地興學」是一場欺世盜名的騙局。

啟川基金會官網指43年土地贈與證明已遺失。並說現今能看到是49年12月3日贈與證，惟陳啟川在1960(民國49年6月)已擔任高市長，這等同自己以市長認證自己創辦的南和興董事長有捐地。合理推測黨國泡製產物。

高醫在民國43年創校，杜聰明是讀書人，不是生意人，誤以為南和興產董事長陳啟川真要捐地，所以聘其擔任董事與第一屆董事長。未料後來發現陳啟川捐的是已非他所能支配的佃農地，杜陳關係生變後，陳以董事長掌控董事會，所以，杜聰明只能用籌募的校務基金逐年購買收回校地。陳啟川沒捐錢，也沒捐地，還獲利，從黨國時期政商兩棲，隨政權更迭變色，三代掌控高醫「私有化」至今。

雖然啟川家族指該地非屬三七五政策的佃農地，但確實高醫以校務基金分別在1955、1968、1974逐年付出金錢向佃農收回全部校地。南和興產董事長陳啟川興財有道，很有錢，其既身兼擔任高醫董事長，學校為何需歷經二十年才艱辛的收回校地，兩相對照，證實他沒捐地，也沒捐錢。

至於陳啟川拋出的捐地證明，當時他已在擔任高市長，合理推測黨國「泡製」而出的產物。啟川家族在基金會官網指：「民國43年第一次立下的贈與證書已遺失，現今所能看到的贈與證為民國49年12月30日，登錄於南和興產股份有限公司董事長陳劉玉女士（陳啟川母親），將所持有的高雄市大港段80-1號，面積11點4637甲土地，由高雄醫學院董事長陳啟川交付校地之〈贈與證〉，證明以無償條件贈與高醫董事會。

惟這段「49年12月30日….高雄醫學院董事長」已大有問題。不僅因為陳啟川自己既是利益關係人，且他在民國49年6月早已在蔣介石拔擢下擔任第四屆官派高市長。因此，等同自己以市長認證自己創辦的南和興董事長有捐地。荒謬至極！

「高醫創辦人是杜聰明」！高市長陳其邁昨在議會回應吳益政議員質詢，公開說明他在立委任內曾協助釐清這部分史實。陳其邁並表示，市府願提供現有的文件資料，不管是文獻或調查、轉移與地籍等進行後續。

眾所皆知，陳啟川家族有錢有勢，近日南和興產還因高醫對面影城事件，據媒體報導所擁有土地比國有財產署還多。陳永興肯定吳益政質詢擲地有聲！不向財團靠攏的要求查出真相，首度將「高醫正義」的議題搬上議會殿堂。

高醫大劉景寬校長任內出版高醫校史，其中在第二冊(1973～1999)茁壯篇發表記者會時，陳行得醫師與會說明「艱辛校地收回工作」，這塊農地(校地)共分別在1955、1968、1974向佃農收回，全部校地的金錢，皆由高醫本身的校務基金支出。陳啟川家族利用捐地名義，掩蓋佃農使用權、醫院盈餘及與南和興產換地過程，相關金流不明....

陳永興指出，有正義感的高醫校友師生多年來持續努力推動轉型正義，教育部也證實創辦人是杜聰明，但很明顯的啟川家族三代仍在掌控高醫董事會，這顯不合理。