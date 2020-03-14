武漢肺炎燒不停，民眾的精神緊繃，傳出有人因買口罩時，藥師還錯健保卡被逼下跪道歉，還有人堅持出國想領居家隔離或居家檢疫補償金。指揮官陳時中說，要對這些人嚴厲處分。圖／總統府

武漢肺炎燒不停，民眾的精神緊繃，傳出有人因買口罩時，藥師還錯健保卡被逼下跪道歉，還有人堅持出國想領居家隔離或居家檢疫補償金。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，在大流行期間出國旅遊很不恰當，將研議相關處分。至於對藥師施暴的民眾，也將祭出最嚴厲的處分。

衛福部日前公佈「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償辦法」，若民眾需居家隔離、檢疫或請家庭照顧假，一天可請領1000元補償，14天可領1萬4000元，但有支薪者不得重複情領，照顧者也以每天1人為限。

陳時中表示，前兩天有人提到，可能會有人會為了領取居家檢疫或隔離補償故意出國，但在某些非必要旅遊，宣布旅遊警示提升之後，回來染病領取居家隔離或檢疫補償，世界正在大流行期間很不恰當，若有民眾出現相關情況，指揮中心也研議祭出相關處分。

另外，口罩實名制上路後，由社區藥局以及衛生所協助販售口罩，近期傳出北市一間藥局藥師，遭民眾飆罵「還錯健保卡」要求藥師跪下磕頭道歉，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示譴責，民眾的行為已經嚴重羞辱藥師尊嚴，呼籲民眾應該理性對待。

陳時中今天也回應此事，他強調，我們將會進行調查，針對民眾對藥師施暴或強迫藥師的行為，將會處以最嚴厲的處分。