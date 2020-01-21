「小燈泡命案」高等法院21日更一審維持無期徒刑。「小燈泡媽媽」王婉諭與丈夫在臉書發表聲明，表示尊重司法機關，並重真正在意的並非訴訟程序本身，「而是保護更多孩子」，防範社會悲劇重演。圖／取自王婉諭臉書

發生在2016年的「小燈泡命案」，高等法院今（21）日上午更一審判決，對嫌犯王景玉維持了無期徒刑的判決，並未改判死刑。對此，「小燈泡媽媽」王婉諭與丈夫同日在臉書發表聲明，表示尊重司法機關量刑，並重申她們夫妻倆真正在意的並非訴訟程序本身，「而是保護更多孩子」，防範社會悲劇重演。

去年底出庭時，王婉諭公開表示考量「社會安全網未建立」、「犯嫌無病識感」，為了讓每位小孩都有機會平安長大，她請求法官對嫌犯判處死刑，並淚灑法庭現場。

今日上午高院判決出爐後，王婉諭與丈夫劉大經在王的臉書上公開發表聲明。王婉諭表示「小燈泡案」判決困難的不單法律見解，更多的是背後價值的取捨。她說夫妻倆對司法機關無期徒刑的判決「謹表尊重」，待己方仔細閱讀判決內容後，會再請律師就法律層面做出回應。

王婉諭還說，「我們在意的，從來不只是訴訟程序裡，對被告的評價或犯行的懲罰。」她說她們夫妻倆更在意的是避免悲劇再度發生，並且能夠保護更多的孩子。

王婉諭認為，必須透過個人、家庭、社群與政府的努力，提昇社會安全並追求社會共好，才能讓「弱凌幼」的案件從社會消失。

王強調她們夫妻「沒有失望的情緒、也沒有血淚的控訴」，她說她倆絕非冷靜理性、也不曾停止過悲傷，「只是為了更多的孩子，我們必須把憤怒悲傷轉化成實質改革的力量，在每個社會安全錯漏的環節努力糾錯、全力改正。」王婉諭說會努力回報女兒「小燈泡」對她們夫妻倆的愛。

王婉諭同時也是本屆大選時代力量不分區第三名的立委當選人，她最重要的政見就包括了社會安全網的建立、改善育兒環境等。