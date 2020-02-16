中央流行疫情指揮中心今（16）公布，國內新增確診2例武漢肺炎病例，其中一人無出國旅遊史，已在2月15日晚間死亡，是全台首例。圖／擷自疾管署YouTube

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（16）公布，國內新增確診2例，其中一人為中部60多歲男性，無出國旅遊史，也非已知病例密切接觸者，個案已在2月15日晚間死亡，是全台首例。

中央流行疫情指揮中心今天公布，新增確診2例武漢肺炎個案，第1例個案為中部60多歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，也非確診病例的已知密切接觸者，個案在1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，診斷為肺炎，後於負壓加護病房治療，個案已於2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，其遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體以供進一步檢驗。

第2例為第1例的50多歲男性家人，在昨天進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

指揮中心表示，中心於2月12日起，針對全國醫療院所通報流感併發重症且流感檢驗陰性的個案，回溯自1月31日起，進行武漢肺炎病毒檢驗。截至2月15日止，已全數檢驗完成113件檢體，本案是唯一檢驗陽性者。

指揮中心針對第1例個案的密切接觸者，包括發病後曾相處的家人、以及就診院所人員，及第2例密切接觸者，目前已掌握79名密切接觸者，截至目前，已完成73名採檢（包括7位有症狀），其中60名的檢驗皆為陰性、1名陽性（案20），其餘尚在檢驗中。

指揮中心指出，將持續進行匡列追蹤、採檢、及隔離，其餘接觸者仍持續調查中。醫院已針對加護病房病患，採取不進不出之暫時管制措施。另針對個案發病14天前的行程與可能暴露者，進行回溯追蹤調查，以找出可能感染源。