真是冤枉啊！很難想像25年的太極門案，已在14年獲得平反，然而至今稅務機關還在追擊拍賣財產。針對14年前判決「無罪無稅」的太極門案，為何當前違法稅單迄今沒有真正撤銷？網議不解：「民主台灣竟然有這種不公不義的事」？更多網議質疑：「税官為何？沒有依行政程序法第117條主動撤銷違法税單」…..

太極門案至今25年，法稅改革聲浪「滿滿是」！太極門案國際線上論壇，網友留言：「攤在太陽底下讓各國各界專業人士檢視於法丶於理丶於情，都該平反了….」、「法稅真改革迫在眉睫，需要全民關注」！。

聯合國/NGO世界公民總會、平反1219 行動聯盟等近10個民間團體，17日共同舉辦線上論壇（https://youtu.be/9e8TRfpVZ8o）「呼應國際正義日：太極門1219事件平反第14週年論壇-青年站出來，以良心守護人權與正義」，針對14年前判決無罪無稅的台灣重大人權案件太極門冤案，探討台灣的國家正義問題，希望政府能成為人民權利的正義化身，終結過去的錯誤，盡速終結冤案。

太極門掌門人暨聯合國/NGO世界公民總會副主席洪道子博士致詞表示，國際正義有三個最主要的基礎「正義、真相與彌補」。政府應實現正義、勇敢面對真相、誠心彌補錯誤。希望藉著「國際正義日」線上會議，讓我們發揚捍衛公平正義的精神，以誠實有愛的行動喚醒世人的良心，實踐「天天都是良心日」，啟發每個人的愛、寬容、接納、利他和關懷，拉近人與人、國與國之間的距離，共同打造一個正義、和平、安全的幸福世界。

聯合國/NGO世界公民總會(台灣)人權觀察員Janis Chen表示，平反1219行動聯盟7/13-7/15在美國華盛頓特區參加2021國際宗教自由高峰會（International Religious Freedom Summit 2021），將太極門遭受少數官員迫害信仰自由超過24年的事實公諸於世，近千位與會者聽到時都十分驚訝，因為過往台灣的國際形象是宗教信仰自由的。平反1219 行動聯盟的代表們並致贈 IRF高峰會聯合主席暨前美國國際宗教信仰自由無任所大使Sam Brownback關於捍衛人權、維護正義與信仰自由的兩本新書《誰偷走了他們的青春》和《台灣太極門案：寒冬選集》。

活動聯合主席Sam Brownback表示：宗教信仰自由是一項基本人權，沒有它人類就不可能繁榮，每個人的宗教信仰自由在任何地方、任何時刻都應得到保障。

義大利新宗教研究中心Cesnur創辦人Massimo Introvigne表示，台灣與義大利一樣面臨轉型正義問題，台灣因經歷了戒嚴時期，非民主台灣的特徵仍然存在。太極門的堅持，不是為了錢，因為繳違法稅金比打官司的費用少得多，而是為了原則、正義及宗教自由的問題。他認為太極門案是一個稅務、宗教、信仰自由的案件，在今年2021國際宗教自由高峰會議程中重新被提出，是很重要的。

前美國總統克林頓顧問暨美國費城天普大學法學教授Kenneth Jacobsen表示，身為一個相信法治的人，了解太極門案後，很難不被激怒；在太極門的稅案，從頭到尾都沒看到任何法治被落實。台灣是一個民主的島嶼、民主燈塔，但燈塔的光卻隨著太極門稅案而黯淡消失。台灣設立特有的監察院制度，理應負責調查少數的流氓官員，但調查發現違法行為了，卻沒採取任何行動！他呼籲台灣領導人，要糾正過去的錯誤，否則讓錯誤繼續下去，甚至會更糟，這是不公不義的悲劇，而太極門案現在就應該結束了！

臺灣財經刑法研究學會理事長陳志龍教授表示，正義要透過轉型正義來平反，台灣的政治整肅未能平反，領導人、政府、媒體有責任，人人都有責任。侯寬仁製造太極門案當時才30多歲，根本沒有那麼大的權力，可見必有強大靠山，才會讓25年的流氓官僚，可以綁架政府並持續迫害人民。

中央大學客家語文暨社會科學系教授曾建元表示，羅馬規約的精神，就是對於加害者的追訴期，是沒有時間限制的，等於終身可進行追訴、追懲的，而針對這種反人道的重大犯罪，正義的實踐，也是沒有時效限制的。

德國歐斯納布魯克大學駐台教授連福隆表示，他看到太極門雖遭受政府稅案的迫害，卻將受害轉化成推動國際愛與和平、國際良心及倡導保護人權的運動，也推動賦稅人權與稅制改革，並與所有的稅災戶站在一起，他非常尊敬太極門，因為將帶動我們轉型正義改革，與台灣的人權保障運動。

誠銓國際法律事務所主持律師陳祖祥表示，堅持正義這條路確實不好走，平反稅務案，更是難上加難！他看到這幾年平反1219行動聯盟為了太極門案站出來，這起了相當大的指標性作用，激勵了那些正致力於平反稅務冤案的人，而全面性的研究認真檢討案中行政與執行機關的每個違法缺失，不僅有助於太極門案平反，更對台灣整體法稅環境改革，助益非常大。

國立中正大學財經法律學系特聘教授黃俊杰表示，稅捐侵害人民財產權的個案，引發許多家庭和人權上的侵害，這種侵害沒有碰過的人是無法想像的，而碰過的人一輩子都會記得。他希望國家不是一個單純的貪婪的怪獸，而是能站在人民權利角度的正義化身。而憲法是法治國家裡，人民權利的保障書，稅法是一個高度侵犯人權的法律，所以內部必須隱含著著正義，作為具體化憲法的內容。