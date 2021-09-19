中國在非洲40個國家構築的186個重要、敏感設施，包括很多國家的議會辦公大樓、外交部辦公大樓、軍方設施、總統大廈等等。除此之外，中國還在非洲大陸構建了十幾個政府內部的通訊網絡。示意圖／Pixabay，民報合成

中共治下的中國在美國、歐洲主要國家、澳大利亞、印度、日本接連失利，但是在亞非拉地區一些「地盤」上卻凸顯實力，美國和其他國家的戰略人士正審視中共的作為。

縱觀國際版圖，中共的影響力在非洲大陸尤其突出。美國最近宣布要在西非國家獅子山共和國投資兩億一千七百萬美元，幫助該國修建發電設施。這一發電設施建成以後，將豎立於中國幫助獅子山共和國建築的至少八個重要政府設施「之林，」這其中就包括獅子山共和國的國會辦公大廈、陸軍和警察總部設施、以及獅子山共和國外交部辦公大樓。

「要說整個非洲大陸已經基本上被中國拿去了，那還不至於；不過我的評估是，北京方面當下是非洲大陸上最具影響力的外國政府。」華盛頓智庫傳統基金會長期關注非洲和中東地區事務的莫塞維先生對美國之音如是說。

他接著說：「目前中國確實是在包括建築業和電信等領域獨占鰲頭，但是美國在非洲仍然具有影響力。」

傳統基金會去年底發布了莫塞維主筆的一份報告，詳細列舉了中國在非洲40個國家構築的186個重要、敏感設施，包括很多國家的議會辦公大樓、外交部辦公大樓、軍方設施、總統大廈，等等。除此之外，中國還在非洲大陸構建了十幾個政府內部的通訊網絡。

莫里斯是位於華盛頓的「國際發展研究中心」的一位研究員。他在接受美國之音採訪的時候指出，美國援助非洲的資金不亞於中國，「一年250億到300億美元。」但不同的是，美國的這些資金很多都用於公共衛生項目、人道援助、小額貸款、以及給與世界銀行等國際機構、這些機構轉而援助非洲各國項目的撥款。「非常顯著的一個不同，就是中國大部分資金都投入到非洲各國的基礎設施建設領域，而這一領域幾乎看不到美國的影子。」繼續讓中國斥資構建、進而控制非洲各國重要領域的基礎設施，對美國在非洲的發展是一個潛在的威脅，他說。

美國國防大學非洲事務研究項目專員南特利亞分析說，中國從政治角度，從執政伊始，即將非洲視為戰略要地。非洲大陸總共54個國家，在國際組織當中，尤其是一國一票的機制下，是一個具有規模的「票倉，」無論是當年加入聯合國，還是如今在各種議題上的投票，非洲國家這一板塊，幾乎安全和中國「相向而行，」非常有利於中國在國際事務中的「話語權。」與此同時，除了在經濟領域給予中國拓展的機會，南特利亞說，非洲也給中方提供了軍事演練的空間和場所。

歸根結底，他說，中國的決策人士對於非洲的重視、將非洲視為國際戰略版圖一個重要組成部分這一認知，促使了我們如今看到的中國在非洲幾乎無所不在的局面。

南特利亞指出，中國的戰略一貫是大國是關鍵、注重周邊、背靠發展中國家、以國際組織作為舞台。從這個意義上講，非洲既是中國「背靠」的，同時也是支撐其「舞台」的一個重要支柱。

面對中國在非洲大陸已然捷足先登，美國方面要想增強影響力，在南特利亞看來，首先要改變思維，即不僅僅將非洲看作是一個滿目瘡痍、戰亂、武裝衝突不斷的地區，而是「儘管有這些問題，但依然充滿了機會、而且機會要大於風險、而且具有相當回報潛力」的地區。

非洲國家和美國之間有著重要的文化認同，他說，而其中最重要的認同點就是「非洲各國的民眾懷有和美國民眾對民主和自由同樣的嚮往和期待，那裡的民眾正在為這些我們共同崇尚的理想而奮力爭取。」反觀之，中國共產黨領導下的政權所代表的，恰恰是理念上的巨大不同，在這一關鍵議題上，與非洲大陸分道揚鑣。