Pún-chiâⁿ我只是單純想beh培養寫台語文ê iù-íⁿ,結果sòa hō͘我指導ê第3 ê學生ê故事感動--著。

我指導ê這ê學生是chi̍t-ê堅強ê cha-bó͘-gín-á。是按怎講neh?因為我kā講:「Beh 寫台語詩進前,愛想chi̍t-ê主題,mā愛有一定ê內容。」伊就寫講,伊 ê 阿爸是做工--ê,透早無閒到下暗,ah伊ê阿母做in阿爸ê助理,就是it-ti̍t接工課做。有時阿叔mā會kap阿爸去chih-chaip一寡sit-thâu,ke賺寡錢。

一般來講,tī 困苦中大漢ê gín-á會khah bat代誌。伊生做o͘-tiⁿ á o͘-tiⁿ,做代誌認真koh頂真,是chi̍t-ê會當hō͘老師o-ló ê gín-á,伊koh講in tau是A-má煮飯hō͘ in chia̍h,伊講看在眼內。Sī-tōa-lâng 無閒chhih-chhih,就是beh hō͘ in過koh較好 ê生活。

伊講伊會認真讀冊,大漢以後beh chhōe chi̍t ê好頭路來報答爸母。做chi̍t-ê老師,聽學生按呢講,實在有夠感動--ê。

我就是看著伊對台語有興趣,才想講beh培養伊ê興趣,想bōe kàu,soah聽著chi̍t-ê使人感心ê故事。老師ǹg-bāng你會當繼續拍拚,tī你ê舞台頂有家己ê 成就,加油!

台灣字(白話字)版

讀hōo你聽: