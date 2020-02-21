鑽石公主號上的台灣旅客即將在今晚返台，目前統計共20人搭機，全部檢驗結果都是陰性，台灣魔術師也將一起搭機返台。圖/擷取自謝長廷臉書

疫情指揮中心今天下午表示，鑽石公主號上的台灣旅客即將在今晚返台，目前統計共20人搭機，全部檢驗結果都是陰性，其中受矚目的台灣魔術師今天中午已經接到陰性的檢驗結果的通知，將一起搭機返台，該班機預計10點15抵達桃園機場。

中央流行疫情指揮中心副執行長何啟功今天下午在記者會中表示，郵輪上原本有22名台灣旅客以及2位台灣船員，再加上雙重國籍者，總共27人有意搭機返台，還有派去的醫師，共28人，其中，一位擁有台美雙重國籍者已自行轉機到香港。當中，有5位確診，1位隔離，另1位船員跟確定病例有接觸，所以27位中，有7位因被隔離或確診，無法搭包機，回來人數為20位。

至於檢驗結果遲遲出爐的魔術師是否跟著包機一起返台，何啟功則表示，駐日外交部同仁昨天晚上希望日本盡速完成3位國人檢測的結果，結果得知2位是陰性，魔術師則是今天中午12點左右接到正式通知結果是陰性，也可以搭包機回來。

何啟功說，華航班機下午1點03分已經起飛，預計下午4點31分抵達羽田機場，相關同仁已經陸續出發前往羽田機場，將採人和行李不同車輛輸送，今天下船者會直接到機場，預計到達桃園機場時間落在晚上10點15分到10點半左右。

何啟功解釋，今天早上11點相關同仁已經到桃園機場會勘和流程了解，預計今天大概晚上7點45分，所有相關同仁會進到桃園機場機棚。

駐日代表謝長廷接連數日在橫濱碼頭接國人，今天又在臉書PO文幽默的說，現在又在碼頭，有人說是打卡。他稱，今天凌晨三點才拿到最後一批下船的四位乘客名單，早上也確定下船時間，他們已經下船，晚上就可以一起坐包機回台灣的乘客總共有19位。

謝長廷指出，這一次是不管乘客或船員，只要持有中華民國護照，檢查陰性，願意回去的都勸導坐包機回台，以利防疫。但船員跟船公司有契約權義問題，船上還有很多旅客需要服務，所以他們有的可能要最後才能下船，所以兩位台籍船員也沒有回台灣。

除此，謝長廷也相當關心陳姓魔術師是否一起回台，他說，陳姓魔術師受雇在船上表演也算是一半的船上工作人員身分，還是把他列為乘客，辛苦爭取到船公司的同意可以隨包機回家，終於在2/18號接受檢測，我們擔心檢測時間來不及，頻頻催促檢驗結果，但是現在發現厚勞省又對他是否為「濃厚（頻繁）接觸者」的身分有質疑，又經過各種管道繼續爭取，直到收到通知，終於鬆了一口氣，直呼，「接到人的高興更不必説了！」