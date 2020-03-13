科學證據顯示武漢肺炎病毒「絕對來自中國」。大家千萬不要忘記這些病毒的起源地，設法追究其殘害人類的責任。 圖/取自中國官媒

有人認為人類的歷史，就是人類與疾病不斷鬥爭的歷史，早期傳染病包括天花、痲瘋病、黃熱病、傷寒、鼠疫、結核病、霍亂、瘧疾、流行性感冒、病毒性肝炎以及愛滋病等。新興傳染病包括埃博拉(Ebola)出血熱、SARS、MERS、禽流感以及新型冠狀病毒肺炎(COVID-19，簡稱武漢肺炎)等。其中SARS、武漢肺炎的RNA病毒善變，其疫情之控制比較困難，是一項事實。

人類對新興傳染病的一知半解，往往是造成疫情擴大的最主要原因。不過，隨著人們對這些病毒的深入認識，今後它們不再那麼讓人恐懼。2003年台灣感染SARS確診346例，全台死亡73人；依3月13日資料，在台灣，新型冠狀病毒肺炎(COVID-19，簡稱武漢肺炎)，確診49例，死亡1人，可見台灣防疫能力的提升。政府正確、有效的政策，以及防疫科技、信念、勇氣與全民團結，相信此次武漢肺炎防疫，將可渡過難關。

依3月13日報載，武漢肺炎全球確診128605例，死亡4749人。2002年SARS疫情擴及32個國家或地區，2019年武漢肺炎疫情擴及118個國家或地區。由此可見，武漢肺炎殘害人類的程度遠超過SARS。不過，世界衛生組織(WHO)遲至3月11日宣布武漢肺炎「全球大流行」。

武漢肺炎病毒絕對來自中國

查SARS係2002年11月16日起源於廣東省河源市。武漢肺炎係2019年12月31日起源於武漢市。台大醫學院葉秀慧教授經由武漢肺炎病毒株的基因體定序分析結果，3月9日報導，科學證據顯示武漢肺炎病毒「絕對來自中國」。大家千萬不要忘記這些病毒的起源地，設法追究其殘害人類的責任。

中國是2002年SARS與2019年武漢肺炎病毒的起源地，已經是一項事實，中國必須承擔殘害人類的責任。但是，3月12日中國國家衛健委發言人米鋒卻表示「為全球共同抗擊疫情作出中國貢獻」，不知從何說起？令人覺得不可思議。

論壇屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場