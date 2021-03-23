近日，在yotube頻道上，《曹院士的隱藏文本》紀錄片，透過網路，再次播放給更多人觀賞（播映時間：3月12日〜3月31日）。記錄片導演陳麗貴，以淡雅細膩、抑揚有致的敘述節奏以及深度人文素養的刻畫，描述了曹永和先生如何在因緣際會下進入了台大圖書館，自學進修，不但通曉十幾種語言，更成為一代史學宗師的故事！

事實上，曹永和先生所代表的，不僅是一個新的史學觀點，也是在那個充滿肅殺的政治氛圍下，選擇明哲保身，但是用一生的認真與篤實，溫柔與安靜，回應白色恐怖烙印與歷史粗暴的典範。更特別的是，他的自學力讓人折服與敬佩！也在跟眾多學者間互相提攜、互相協作，將台灣史的研究帶往一個完全不同的面向。

到底，曹永和的故事背後，述說了什麼時代的美麗與哀愁呢？為什麼，曹永和能夠如此奮鬥不懈地努力，只是因為喜愛而讀呢？底下將從幾個面向來探討：「1. 在時代的禁錮下，曹永和在面對人生抉擇時，與他人選擇了相異的道路；2. 閱讀、研究、創新與發表，成為曹永和開拓生命新樂章的秘訣；3. 因為就是喜歡書，不計名譽、名位的鑽研，才有今日台灣史學宗師的地位。」

首先，在時代的禁錮下，曹永和在面對人生抉擇時，與他人選擇了相異的道路。有別於同時代的前輩，像是史明、彭明敏等人，曹永和是非常低調的！尤其，當二二八發生時，曹永和的第一個舉動是，把家裡的書都「燒掉」。這是他的「明哲保身」哲學，隱藏住自己，不代表「放棄」，卻是「轉移」成其他方式，繼續前進！在白色恐怖與戒嚴的時代，綏靖與清鄉如火如荼！曹永和先生「燒掉」手邊的書後，下一個動作就是，去一個「書」最多的地方。也因此，「台大圖書館」成為他的「落腳」處！所謂，最危險的地方，就是最安全的地方。當政府與警總如火如荼查緝禁書，曹永和則能夠以圖書館員的身份，調閱第一手資料！真的是超級「聰明」，又有「智慧」。顯見，要朝向目標的方式，並非一定要很大聲，才有力量。相反地，選定自己要走的方向，堅定前行，才是真正「關鍵」之處。

再者，閱讀、研究、創新與發表，成為曹永和開拓生命新樂章的秘訣。曹永和以17世紀的交通史和經濟史，作為連結台灣的開端！他的頭一篇期刊是發表在《經濟學刊物》上！當穿越到上一個時空中，人們彷彿又重新看見了一片新世界。最有趣的是，從沒人以為曹永和在研究歷史，但他實實在在地是在研究歷史……這不只躲避了各種思想的監控和追殺，也不知不覺，建構了台灣島史觀！另一方面，曹永和最喜歡的就是看書！擔任圖書館的工作，讓他樂在其中。甚至，哪一本書在哪裡？裡頭講些什麼？他都能倒背如流！一邊閱讀一邊研究，成為他的生活。他從來不是「汲汲營營」，並且「無所求」！但是，他對知識與探索過往的毅力，卻是異常驚人。他把台灣的樣貌，一點一滴「立體化」了出來。可見，「書」是曹永和一輩子的依歸！無時無刻不看書，甚至連在騎車等紅綠燈時，也在背誦荷蘭文單字，相信「勤勞」又融入「生活」的日常習慣，正是他的自學成功秘訣。

最後，因為就是喜歡書，不計名譽、名位的鑽研，才有今日台灣史學宗師的地位。現代人總是大聲喧嘩，總是看著目標奮力出擊。然而，曹永和卻是用安靜又溫柔的力量，讓別人看見了他。這時，是工作來找他，名譽來找他，求才若渴的人們來找他！尤其，當他退休時，台大歷史系因為要聘用他來任教。但因為曹永和只有高中學歷。所以，經由中研院聘任其為院士，進而能夠育作英才！然而，他早就已經育作無數的英才了。他的末期，是人們主動來找他……反觀這時代，很多人都在尋找天職！不過，曹永和告訴我們：「持續力遠比目標重要！」或許，曹永和若以大學歷史系為目標，可能無法有如此獨創和驚人的成果。因為，他做了最紮實的文本探討和研究，遠比任何一位歷史系教授，讀了更多的內容與抽絲剝繭過更多次…… 一個全新的世界在他面前展開，令人驚豔！我想，在曹永和的身上，我看見：「只要找到一個持續下去的理由，就能夠一路開心下去！」

從《曹院士的隱藏文本》紀錄片看建構台灣島史觀背後的自學力，可以發現：「局外人，往往才是能夠開創新局的人！也因為不會侷限在固有思想中，才能大破大立。或許，當我們熟知忍辱負重，而寫出經典史書，史記的司馬遷；那麼，也千萬別忘了，台灣亦有一位，逃過二二八和白色恐怖，專心研讀與著述的曹永和。台灣島史觀和台灣史學的奠基，皆是他在一步步地自學中，留下最特別的禮物……」



閱讀、研究、創新與發表，成為曹永和開拓生命新樂章的秘訣。曹永和以17世紀的交通史和經濟史，作為連結台灣的開端！圖／擷自公視新聞影片