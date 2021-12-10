中國沒有被美國邀請參加世界民主峯會，臉上無光，日前中共表示中國是民主國家，中共和中國文化死愛面子，美英澳等國政府官員不參加即將舉行的2022北京冬奧，中國政府就表示根本沒有邀請他們參加，死愛面子和腦羞成怒是中共特色，早已不足為奇；前總統馬英九甘為中共犬馬，日前在聯合報投書表示，台灣是不自由的民主云云，根本就是明目張膽，裏應外合，舔共賣台，丟人現眼莫此為甚。

馬英九投書聯合報，內容吹毛求疵，專門在雞蛋裏挑骨頭，果然是職業學生專業，故意用似是而非的說法來顛倒黑白是非；他只敢駡台灣是不自由的民主，但出生在香港的馬英九，在香港人民拋頭顱灑熱血爭取香港民主的反送中運動時，他卻從來不敢聲援香港民主；現在馬英九領台灣人民給他的退休總統薪俸，他馬英九到底哪裡不自由了！

有些人就是希望台灣倒，就是見不得台灣好，台灣舔共賣台的投機政客和其弱智的信徒永遠是台灣人民的負擔。

台灣到底好不好？可以看看國際客觀的重量級評比，台灣是國際認證自由、民主、富裕的幸福國度！台灣人民要知福惜福感恩啦！

第一：2020年《經濟學人》民主指數：台灣是世界第11民主國家

第二：自由之家（Freedom House）公布《2020年全球自由度調查報告》（Freedom in the World 2020）： 台灣是世界第25自由國家

第三：2021聯合國發表的世界幸福報告：台灣是世界第19幸福。

第四：2021年台灣人均國民所得將超過3萬美金！

有些人就是希望中國侵略台灣，他們不正常的內心才會爽，當然他們嘴巴不會說，但我們不會讓這些內賊稱心如意！

第一：國民黨不顧安全風險與核廢，重啟核四公投，我們不會同意！

2025非核家園才是台灣應該追求的長遠目標，反核四才是正確的道路和選擇，台灣多地震，核四又位處地震帶，混亂拚裝加上老舊風險，沒有任何一個縣市願意接受核廢料！如果萬一核四爆炸，台灣就直接滅國，中國國民黨最高興，他們的祖國就可以來接收台灣！司馬昭之心，路人皆知！實在是最陰險的用心！

第二：國民黨想阻擋台灣走向國際，反美豬公投，我們不會同意！

美豬進口是國家經貿整體布局一環，我國已經展開台美TIFA對話，並且正式申請加入CPTPP！美豬只是市場中的一個選擇，又不是強迫誰非吃不可！今天如果台灣人都在吃的鳳梨，被外國說什麼這個有毒那個有毒，請問台灣人可以接受嗎？

如果有些人美國牛肉吃的爽歪歪，卻嫌相同的美國豬肉有毒，請問這些人是頭殼裝屎嗎？政府要做的是基於國際標準做好食品安全把關的責任！

第三：國民黨想造成選務混亂，公投綁大選，我們不會同意！

公投綁大選造成選務混亂，上次已經有一次邊投票邊開票的慘痛經驗，中國國民黨可能獲勝的台北市長因而被柯文哲拿去了！不會從經驗中記取教訓的，不是笨就是壞！選務單純化，可以提早得知大選結果；選務分開以避免選舉爭議！

第四：國民黨想阻礙能源轉型，遷離三接公投，我們不會同意！

三接是可以減少空氣污染並均衡南北發電的重要建設；民進黨執政之後，已經大幅縮減開發規模，為了環保人士所謂的藻礁，現在又更進一步提出再外推方案；中國國民黨故意阻礙能源轉型，以便製造電力缺口，再嫁禍民進黨政府，是阻礙台灣進步的反動勢力！

中國共產黨是台灣人民的外敵，中國國民黨是台灣的內賊，內外交相賊，外敵通內賊，四個公投基本上就是來亂的！中國國民黨舔共賣台忘恩負義，是台灣人民的內賊，也是美國的敵人！

看！台灣人民要睜大眼睛認真看清楚喔！看！



2021.12.19台灣即將舉行公投，共有四個公投議題。示意圖／擷自網路，民報合成