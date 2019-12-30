時代力量桃園市第三選區（中壢區）立委候選人林佳瑋今（30）日表示，中壢區的立委選舉，區域候選人就有魯明哲、彭俊豪2位是議員帶職參選，另外也有議員王浩宇參選不分區立委，議員帶職參選的人數，中壢在六都48個選區排名第一，她呼籲選民睜大眼睛，認清誰是背棄選民承諾的「落跑議員」，選擇真正要到國會改革的候選人。

林佳瑋表示，根據《天下》統計，在上一屆(2016)立委選舉中，六都48個選區的246名候選人，有19名議員帶職參選，國民黨6人、民進黨9人，議員帶職參選比率約8%。但根據今年中選會資料，2020立委選舉中，六都48個選區的282名候選人，共26位為議員帶職參選，約9.2%，其中國民黨17人，民進黨5人，台民黨1人，無黨1人，親民黨1人，可見藍綠皆有「落跑議員」狀況，但國民黨帶職參選的風氣特別旺盛。

林佳瑋指出，中壢只有11席議員，就有3位參加立委選舉，但這些議員如果選上其他職務，依《選罷法》並不會補選，而這些少掉的議席，都是選民投票後卻發生損失，不僅減少服務地方的民代人數，也減少中壢人在議會發聲的席次。

她批評，帶職參選不只有違背選民期待的嫌疑，更突顯了政治人物「選而優則仕」的思維，也就是只要有了選票支持，就想要爬上層級更高的位置，如自稱「議會戰將」的中國國民黨立委候選人魯明哲，不到一年後選擇挑戰立委，只想升級成「國會新能量」，看不到對國會如何改革的具體想法，只想「選而優則仕」，類似的狀況在民進黨候選人彭俊豪身上也可見到。

「這真的是我們要的國會嗎？」林佳瑋強調，應選出符合相關能力和願景的立委人選，而不是在選知名度、人氣度、固樁能力，時代力量今年在立法院提出的禁帶職參選等修法，即指出韓國瑜等政治人物帶職參選，對責任政治的違背與國家資源(補助款)的浪費。

林佳瑋呼籲選民睜大眼睛看清楚，誰是認真對待選舉時的承諾，而誰不僅背棄選民的承諾，也不敢實質的討論國會政見？