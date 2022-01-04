2022年1月2日，台灣接種武漢肺炎疫苗第一劑的人口涵蓋率終於達到80%，第二劑為69.13%，第三劑不到1％，全國僅有大約16萬人接種第三劑而已。

就疫苗接種的公共衛生策略，提供以下建議：

我國在2021年11月9日，第一劑的人口涵蓋率達到75％，但是直到2022年1月2日，才達到80％；為了提高這5％，真的好辛苦！我國在2021年12月5日為止，第二劑人口涵蓋率超過6成；但花了將近一個月的時間，2022年1月2日才達到69.13％，可以預見今、明兩日，我國第二劑的人口涵蓋率可達到70％，但是之後就會牛步化。代表主動願意打疫苗的國人大概就七成左右，想要再拉高人口涵蓋率就要用求的、拜託的、利誘的，事倍而功半；建議政府未來要將心力投注在第三劑上，政府仍然真心誠意鼓勵二、三成尚未接種疫苗的民眾打第一劑和第二劑疫苗，但政府要心裡有數，有些人任憑你有口講到無涎，不想打就是不想打。

建議適度縮短二、三劑之間隔，現在就卯起來打第三劑！政府要投注九成以上心力打第三劑疫苗，目前的情況是即使第三劑已經開打一個月，第三劑的全國人口涵蓋率仍然未達1％，建議開放民眾四種廠牌（輝瑞BNT、莫德納、AZ和高端）任選，接種第二劑之後滿三個月即可打第三劑。

有兩項因素必須列入考量：第一：今年農暦春節在2月初，第二：同學們快要放寒假了，放假前要將同學們打好打滿。

1月份的目標放在提升第三劑的接種率，讓願意打的人來保護未打的人，資源要有效投資，人力物力要花在刀口上，不要再浪費大量精力去提升第二劑到80％，用力把第三劑拉上來才是正辦，才能事半功倍。

因為國內沒有疫情，雖然現在每天有幾十個Omicron從國外進來，大家也都老神在在，想說船到橋頭自然直，到時候打不到再來駡政府就好了，反正民主政治，如果讓老子或老娘不爽的話，不只可以照三餐駡政府，也可以投票換人做看看。從以前全盛時期一天可以打到三十幾萬劑，現在有時候一天打不到5萬劑；現在開放第二劑滿三個月即可打第三劑，都不一定需要用搶的。

最後，再說一次，兩劑AZ之後，莫德納真的可以打全劑，no pain no gain！



作者建議，開放民眾四種廠牌（輝瑞BNT、莫德納、AZ和高端）任選，接種第二劑之後滿三個月即可打第三劑，提升國人對變種病毒的抵抗力。示意圖／擷自網路，民報合成