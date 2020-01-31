中山大學擬定防範新型冠狀病毒相關措施，盼降低病毒於校園傳播的機率。今學校發信給全校學生，通知延後開學、防疫健康管理機制、住宿安排及註冊、修課及畢業相關因應措施，以便學生提前準備。

因應武漢肺炎延燒，中山大學經召集全校各單位代表研商後，率先決議將開學日延後一周，由原定2月17日改為2月24日，並擬定相關管理計畫報教育部備查。

中山大學擬定防範新型冠狀病毒相關措施，盼降低病毒於校園傳播的機率。今學校發信給全校學生，通知延後開學、防疫健康管理機制、住宿安排及註冊、修課及畢業相關因應措施，以便學生提前準備，信末更呼籲「保持警戒、互相支持、不必恐慌，鼠年吉祥」。

「可能會引起一些不便，但請大家共體時艱，防疫為上！」中山大學防疫小組發言人、學務長楊靜利指出，經詢問大部分中國陸生之返台時間為2月13日至17日，若延後一周開學，將通知他們盡量於2月10日左右返校，檢疫14日後約為2月24日，可以與本國籍生返校時間錯開，除讓行政人員不會因為忙於開學而在防疫工作上疲於奔命，也可相對提早解除宿舍管制時程、恢復原來宿舍床位安排。「學生和家長都非常關心開學後防疫的問題，如此安排可大幅降低大部分學生與具潛在傳染風險者之間的接觸機會，相信能有效舒緩家長疑慮」。

為避免學生因無法如期返校、或因防疫隔離而影響就讀權益，中山也擬訂「安心就學」措施，無論是註冊、繳費、選課、修課、考試、請假、休退學、畢業資格等事項，都有因應的彈性做法。例如得申請減修1至2科（最多以6學分計），特殊個案將透過專簽予以協助；提出與疫情發展之相關文件證明，得申請延後註冊及繳費最長一個月；因新型冠狀病毒無法返校或因隔離無法繼續學習者，得視個案需要，由學校主動媒合老師，以錄影非同步方式讓學生修課。符合隔離規定無法在校參與考核者，得採其他彈性方式（如交報告、補考等）核算學期成績；因防疫需要而缺曠課者，學期成績不受影響。

楊靜利表示，在第一波防治計畫期間，學校活動中心住宿部為「檢疫宿舍」，翠亨E棟宿舍為「觀察宿舍」，均一人一間，住宿期間由學校提供三餐協助及健康追蹤管理。第一波防治計畫後，任何學生一旦成為高風險者，都將移住翠亨E棟宿舍（或返家）進行檢疫或觀察。學生若為疑似病例或需自我隔離，心理師會以電話、書信或EMAIL聯繫關懷，提供心理支持；如因周遭疫情相關隔離措施出現身心不適症狀，諮職組心理師也會提供協助。目前學校也增購口罩、乾洗手液、消毒水等防疫物資，提供全校各單位足夠的防疫能力；今將相關防疫訊息公告全校周知，並著手建置防疫資訊平台，提供學校最新疫情正確資訊，讓師生安心，凝聚防疫共識。

為因應新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情，中山大學年初二即成立防疫小組，召集人為校長鄭英耀，副校長黃義佑則擔任副召集人兼執行長，春節期間不斷透過線上群組即時討論校園應變措施，並根據「中央流行疫情指揮中心」與「教育部嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變工作小組」的指示，著手規劃一系列防疫作法、安心就學措施及身心輔導機制等。