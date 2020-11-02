雖然我的言論自由觸犯中天的言論自由紅線，現在，中天向NCC爭取言論自由，而民報小蝦米正在和中天大鯨魚打言論自由官司，中天自認被國家迫害，我則被中天司法追殺，這個場景在台灣，真的很諷刺。

但是，我不會記恨，我仍然不贊成關掉中天，讓一小撮人懷抱中國大夢，也是一種慈悲，否則這些人日子會很難過，政府的責任只要提醒人民，看中天時候，多帶一副眼鏡就可以了。

多數港媒已經姓黨

就好像現在看港媒，就如同看紅色黨媒，「中評社」30日登出一篇訪問台灣李姓退將的文章，很顯然只選擇登出要餵食台灣人的訊息，文中說，「中共如果要打台灣，一定會用最省力的方法，先公布台獨名單，然後終止ECFA，接著說，李登輝要負最大責任，因為搞台灣認同，使大家不認同中國人，如果大家都是中國人，比較好說話」，真的是這樣嗎？

殺害中國人最多的，就是中國人，毛澤東奪權之後，因為他的政策或陰謀，以及各種運動，死亡中國人超過七千萬，把中國人惹火，然後武力鎮壓的，不是別人，就是中共，中國人只有中共惹得起，所以，我懷疑這是假訊息，因為，李退將不是習近平，根本無法知道中共如何攻台，全世界的閃電戰，不會先告知對方要開打了，我認為中共不會那麼有禮貌，先給你準備時間。

第二，中共不會只因為你是台灣人，就攻打你，或者飛彈會辨識誰是中國人，簡單說，搞台獨也不是台灣人專利，去看看外省台獨會，支持台獨的中國人太多了，族群並非戰爭理由，中共要併吞台灣的戰爭因素，和台灣人是否承認自己是中國人無關。

我把中共侵吞台灣理由羅列如下：

第一、解決自毛澤東以來，無法處理的「兩個中國」問題，或者說，極權中國，不會任意讓民主化的另一個中國在島上酣睡，第二，中共拖延戰爭的因素是軍事實力不足，1949年，中共海軍不足，無法跨海作戰，以至於拖到現在，中共還是不具備跨海登陸作戰實力，台灣搞台獨活動，已經超過百年，又不是今天才搞台獨，把戰爭理由丟給台獨，根本是玩心理遊戲，這是打人又推卸責任的孬孬。今天就算2300萬人都自認是中國人，卻不願意接受中共統治或一國兩制，中共照樣要打你，看看，中國派到美國的獵狐行動，只要是反共分子，就算跑到美國，同樣要抓回來，記住，這些人都是中國人，中共還是不放過，過去，蘇聯把不聽話的異議分子放逐到外國，眼不見為淨，現在，中共連蘇共的雅量都沒有，人已經離開中國，還要持續追殺，這些人過去是中國人，現在或許已歸化美國，還要忍受這種追殺，中共會因為你是中國人，就慈悲了嗎？

第三、只要戰爭一起，就算小規模島嶼戰爭，中台貿易勢必中斷，沒有那些民航空運或海運，會在戰爭中貿然出海，所以，中共不會事先宣布要終止ECFA，這個道理其實很簡單。

過去，我在專欄多次分析，中共對台灣的侵略是一種錯誤的洗腦過程，現在腦洗下去，無法回頭，只好將錯就錯，台語用一句話形容，「頭洗下去，不剪不行」。

台灣不屬於中國，更不屬於中華民國，台灣目前被中華民國政府治理，但是治理者並未向國際法庭登錄或發表主權聲明，然後被國際認可，意思是少數國家承認台灣中華民國政府，但不表示中華民國擁有台灣主權。



2020.10.26-29中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議。圖／擷自CCTV

中共目標是殲滅中華民國

中共統治中國的合法性，必須建立在完全殲滅中華民國，這才是中共對中國人洗腦的主因，台灣只是附帶利益，保持國家的戰爭緊張狀態，中共更可以掩飾自己的獨裁專政，如此而已。

從小蔣死亡後兩岸開放，中台之間已經學習交流30年，下場是台灣經濟更糟糕，財經專家謝金河說，「以為中台關係好，台灣經濟才會好，這是錯覺」，事實剛好相反，中台關係惡化以來，台商回流創造更多投資就業，經濟更大幅成長，按照這種推理，如果台灣真的失去獨立地位，接受一國兩制，接下來就像香港一樣，被中共管制，那麼可以看到的下場就是，有錢人紛紛逃離台灣，中共會要求高科技搬到中國境內，企業界被迫到中國發展，資本流向中國，失業的台灣人為了生存，只好被逼到中國就業，最後，台灣人口變少，中共可以進一步把台灣變成軍事島，移民中國人入境，成為守護中共的第一島鏈，這就是台灣被併吞後的終極命運。

請問，在台灣高唱統一大夢的中國人，偉大的中國夢，必須建立在犧牲台灣之上，你會如何選擇？拜託，別再宣傳中國人不打中國人的鬼話了，中共如果失去理智要開打，飛彈不會只打台灣人。