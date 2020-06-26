在國內外都處於優勢的情勢下，蔡政府應該以「正氣治國」，開大門走大路，該做的事情就要勇往直前，不要畏首畏尾，龜縮不敢前進。圖為2020.06.24總統府一樓開放參觀展場開展記者會。圖／擷自總統府flickr

蔡政府提名國民黨前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，引起全台民意大反彈，終於不得不知難而退。很明顯的，這件提名案是政治算計，意圖籠絡郭台銘和黃健庭，並且裂解國民黨在台東縣的勢力。但是黃健庭涉及回扣官司，提名他出任監察院副院長是，違反常理、玩弄憲政體制的作為，已經對蔡政府與民進黨造成極大的傷害。

蔡政府有需要這樣做嗎？目前民眾對蔡政府的滿意度相當高，民進黨在立法院有過半的席位，國民黨已經被人民唾棄，證明民進黨現在走的方向是對的，完全不需要去搞這些有的、沒有的「政治算計」。在國內外都處於優勢的情勢下，蔡政府應該以「正氣治國」，開大門走大路，該做的事情就要勇往直前，不要畏首畏尾，龜縮不敢前進。

必須推動國家正名

現階段最需要做的就是「國家正名」。由於防疫成功，台灣在國際備受推崇，各國媒體爭相報導台灣的成就。很遺憾的，有部份外媒把台灣誤認為中國，因為台灣的國名是Republic of China，可見 「國家正名」的重要性。

最近外交部通電所有駐外館處，規劃駐外人員名片的格式，所舉的幾個範例中都沒有Taiwan ，只有Republic of China。雖然外交部有出面澄清：「沒有禁止名片上加註台灣」，但是也證明了蔡政府在「國家正名」的議題上，龜縮不敢前進的態度。台灣人民希望看到的是，「外交部訓令所有外交人員名片上，國名必須加註Taiwan 」。

華航、護照正名案不可擱置

華航、護照正名公決案在立法院已經過了政黨協商期，時代力量與台灣基進黨都希望在臨時會處理。但是民進黨團幹事長鄭運鵬立委已出面表示：「相信大家都知道此事敏感度，需要長期規劃、國際溝通」。民進黨團書記長鍾佳濱說得更乾脆直白：「護照、華航兩案在上個月受到矚目，但這個月氣氛已不同，……不如先擱置一下」。看起來民進黨是在人民關注時應付一下，等議題冷卻後就可以擱置下來。人民有那麼好騙嗎？

敏感度高的事情就不去做，這不是人民所期待的。應該考慮的是事情重要性，「國家正名」是台灣建國的道路上，必須完成的重要工作。由於在現實的國內外環境下，不能一歩到位，必須一小步、再一小步向前推進。回顧扁時代，那時候朝小野大，政治環境非常惡劣，敏感度更高，可是扁政府完成了在護照上加註「台灣」。現在的國內外環境比扁時代改善很多，也正是台灣拓展國際空間難得的機會，希望蔡政府在這歷史性的時刻，展現出執政魄力，在華航、護照正名公決案上，交出亮麗的成績單，否則民意的反彈將是難以承受之重。