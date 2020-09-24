最近台灣政府宣布「美豬、美牛」將於明年（2021年）1月1日起開放進口，因美豬或美牛可能含有「萊克多巴胺」（Ractopamine）的瘦肉精，而引起了民進黨及中國國民黨兩大黨嚴重對抗，但在只有「政黨對立」、「是非不明」的台灣，「政治」老是凌駕「科學」之上，我們來看看：中國國民黨現在是：「在反他們以前所做的」，而民進黨現在是：「在做他們以前所反的」，因此，國民黨的「昨是今非」，而民進黨的「昨非今是」，結果就造成了：「美豬」變成「毒豬」，而「毒豬」也可以變回「美豬」！至於「台灣豬」vs.「美國豬」的餵養方式、檢驗及食安詳細比較，請看下列的「延伸閱讀」！

任何食品或事件應以科學實驗結果及實際經驗為主，而不是像台灣政客們為了自己的政黨或權力或利益，任意起鬨什麼美國「毒豬」、「毒牛」？甚至要求「零檢出」？而這個「零」究竟是以何種單位作為基礎，以目前國際食品法典委員會（CODEX）的標準是，要求瘦肉精在10 ppb（一億分之一）以下，而美國FDA規定的限量是：豬50 ppb，牛30 ppb; 若是以pph（百分比）或ppm（百萬分比）為單位，那麼現在CODEX 或美國的標準就是「零檢出」！

飲食有度 多做運動 延年益壽

像我們自己在美國吃了美國豬、牛已經二、三十年了，也沒有聼過或看到任何毒害事件？當然，任何食物毒性或安全與否？應該以科學檢測及證據，甚至長期使用或食量多少，是否影響人體健康的結果為依據？任何飲食不要過量，注意適量平衡，及酸鹹平衡，少肉、少油、少鹽，多食蔬果、雜麥，多做運動，如此將可延年益壽！

但在目前，台灣的「中華民國」「Republic of China」黨國體制、官商勾結及非法政治捐獻的現象仍然延續存在，也缺乏「credit」即「信任」制度，因此「台灣」的食安及食品的檢驗認證誰能保証呢？看看在2014年所發生最重大的食安事件—頂新企業公司的黑心食油，結果呢？魏姓負責人才坐「外役牢」 約一年五個月，於2018年12月就被假釋，但在次年2019年6月30日，頂新「油案」終審竟然判無罪，一夜從「黑心油」變身「受害者」！其公司繼續再營運如昔！如此沒有嚴格檢驗及信任的制度，所以台灣這樣的食品飲料尤其是加工製造，能有多少的可信度及讓人安心食用呢？

若在美國，像頂新這樣的公司，馬上倒閉且負責人得判重刑啊！而美國FDA的管制及檢驗相當嚴格及科學化，並且建立「信任」制度，來確保消費者的信心與安全！

台灣食安仍然令人不安

值得一提的是，我有一位好友在美國從事水果批發的國際生意包括銷售到台灣，最近曾經告訴我：「有些台灣的土產柳丁（Valencia Orange）為防腐都加入會致癌的化學藥劑，而這些防腐劑都是在美國已經不能使用的！但台灣果農還在使用，不知還有多少水果也是如此？」；除了這些飲料外，還有多少加工食品或食油（包括煎炸過多次）含有多少的「毒性」或「致癌」（添加或產生）的化學物質或防腐劑，這似乎可以從台灣洗腎及十二指腸癌患者，每年有愈來愈多而得知，且有愈來愈年輕的趨勢！

即使是民進黨完全執政的第二任，到目前為止，蔡政府根本缺乏魄力做任何重大的改革，如司法改革喊了五年，也沒有什麼重要的變革，甭論其他的改革包括食安？一切仍然維持「中華民國」黨國體制的現狀！

而真正的「毒豬」就是這些只為權利的政客們，他們更加會「毒害」台灣的食安及未來啊！因此，我們在此呼籲台灣的執政黨及所有政黨民代及人士，應該共同負起責任並努力建立台灣食安的嚴格科學檢驗、信任及安全制度，為台灣人民的「食安」好好嚴格監督把關，以維護台灣國民「營養健康」的生命！

延伸閱讀： 民報【專欄】台灣豬 VS.美國豬



作者認為任何食品或事件應以科學實驗結果及實際經驗為主，而不是為了自己的政黨或權力或利益，任意起鬨什麼美國「毒豬」、「毒牛」？圖／擷自公視新聞影片

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