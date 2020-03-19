民主政治需要監督制衡，但不能「為反對而反對」。國民黨立委對於政府的紓困防疫預算，未提完善建議，反而揚言凍結預算80%。值此防疫吃緊時期，這種行徑絕對不是監督制衡，而是「為杯葛而杯葛」。圖／取自翁重鈞臉書

武漢肺炎境外移入個案急速上升，新北市長侯友宜18日上午召開臨時應變會議，會中，建議中央即日起啟動三項作為，他並認為如果傳染病防治法在法令有所不足的地方，應該建請總統該發布緊急命令，就發緊急命令，不要再等待。

侯友宜的作法，完全不同於一般的國民黨高層人士—「為反對而反對」，「為杯葛而杯葛」，他是站在土地、人民的立場，提出建言，在國外這種作風，非常的普遍，在台灣就顯得獨樹一幟。

因為一般的國民黨高層人士，對土地、人民、社會，國家没有「認同」的價值觀，他們不存在「忠誠」的信念，不認為台灣的土地、人民、社會、國家是屬於他們的，他們心中另有所屬，別有所圖，表現出來的是另外一個樣子，成為畸型的現象。

民主政治需要監督與制衡，可是不能「為反對而反對」，「為杯葛而杯葛」，國民黨立委對於政府的紓困防疫預算，無法提出完善的建議或方向，反而倡議要凍結預算80%，值此防疫吃緊時期，這種行徑絕對不是監督制衡，而是「為反對而反對」，「為杯葛而杯葛」。

國民黨在防疫期間胡搞瞎搞的事件時有所聞，三個口罩15元，7塊運費，老百姓一句都沒說，國民黨籍立委卻反對到底，極力杯葛，要求免七塊錢運費，防疫期間政府施政需要受到監督，可是國民黨手法太粗糙，根本是存在「扯後腿」的心態，與「稱職的在野黨」，距離太遠了！

國民黨這陣子的荒腔走調，讓人回想起陳水扁政府時期，由於朝小野大，當時的三項軍購遭國民黨多數退回高達 88 次，最終以大幅縮水的版本勉強通過，對台灣國防實力造成的傷害，影響持續到現在，而如今國民黨在防疫期間又想故技重施，杯葛台灣的防疫施政，實在可惡！

其實國民黨在抗疫過程中的表現，就像照妖鏡般無所遁形，人民都看在眼裡，江啟臣當選國民黨主席後宣示，要「找回人民對國民黨的信任」，就應該先徹底脫胎換骨，「做一個忠誠的反對黨」，才可能真正找回人民的信任。