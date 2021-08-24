政府應該提供國產疫苗給尙未接種AZ或莫德納疫苗的國民，讓他們有優先權，才符合公平正義原則。示意圖／擷自網路，民報合成

這絕對是一場驚心動魄兵不血刃的認知作戰，大家贏了！台灣赢了！自從今年5月中旬武漢肺炎疫情爆發以來，台灣經歷了一場非常可能是由中共躲在背後所發動，藉由中共喉舌媒體威逼利誘台灣人民，同一時間台灣內部舔共犬馬集團裏應外合，所有反政府勢力傾巢而出打擊台灣的木馬屠城式疫苗之亂。

舔共犬馬包括在野黨縣市首長、在野政客和舔共藝文人士等，他們彼此心照不宣，就是要藉全球疫苗短缺的時候，打擊台灣民心，打擊政府威信。

還好台灣人民不是阿富汗人民！有許多阿富汗人會將塔利班當成自己人，把美國人當成外人，美國做到流汗被嫌到流涎；但台灣有許多仁人志士，以台灣為己任，置個人利益於度外，決心力挽狂瀾，不約而同齊心努力奮力抵抗，持續教育、開導、說服老百姓千萬不要被舔共犬馬下蠱了，不要被政治詐騙集團給賣了；套一句俗話，居心叵測、居心不良、居心可議的舔共犬馬不是好人也不是壞人，因為他們不是人；如果是人的話，自己不想打可以不打，怎麼會希望別人打不到國産疫苗？

我們要求政府提供每位成年國人，至少一劑國產疫苗！有些人不想打，可是我們非常非常非常想打啊！

有國產疫苗，才不會受制於敵人！全世界疫苗短缺，有錢也買不到現貨；我們也知道全世界的疫苗分配有富國和窮國之間公平正義的考量和爭辯；但是有國產就是好！就不會受制於人，特別是受制於敵人，政府至少可以提供成年國民每人一劑免費國產疫苗；至於要不要打則是個人的選擇和自由，也不需要強迫國人接受；大家都知道依據往例，有太多太多舔共犬馬心口不一，他們駡AZ，但是偷打AZ；他們駡台灣，但是A台灣健保。

首先應該提供國產疫苗給尙未接種AZ或莫德納疫苗的國民，他們有優先權，也才符合公平正義原則；第二順位是接種過一劑的民眾，已經接種兩劑的國民，則排在第三順位。

有國產疫苗才能照顧國民

小英總統已於823台灣疫苗勝利日以身試藥，如神農氏打頭陣嘗百草般偉大，醫護人員和政府官員亦可以隨後率先施打，台灣民眾比較謹慎小心，加上舔共犬馬拚命扯後腿用不實資訊洗腦台灣民眾，但是未來如果有百萬民眾施打國產疫苗後，沒有不舒服的症狀，那跟進施打的民眾就會愈來愈多，到時候可能就會排隊搶打國產疫苗，國產疫苗可能供不應求，也只有在有能力自己生産疫苗的國家如台灣，才有能力照顧自己的國民。

不肖政客一天到晚夭飽吵就是要為共匪疫苗帶路進台灣，共匪疫苗即使有世界衞生組織認證又怎樣？共匪疫苗還是共匪疫苗，台灣的醫療和衞生水平本來就超越世界衛生組織，中共利用藍金黃豢養許多國際組織，世界衞生組織只是其中之一，世界衞生組織大白天公然說謊，說武漢肺炎不是起源自中國，黑的說成白的；請不要低估台灣人民的智商，台灣人民智商至少一定比阿富汗人民高；台灣人民知道美國和日本才是兩岸一家親！

一頭牛牽到中國北京也只是一頭牛，共匪疫苗再有什麼認證也是共匪疫苗，現在有許多從中國回台灣的朋友，回到台灣還是積極要打AZ和莫德納疫苗，為什麼呢？因為他們太了解中國，才不相信中國，舔共犬馬矢志推銷共匪疫苗賣到台灣來，無恥政客到底拿了共匪多少好處？拚命往台灣塞毒藥！

台灣有許多囂張的舔共犬馬，已經滲透到台灣各個角落，醫界也不乏這種人渣敗類，為中國帶路，自甘堕落淪為中共犬馬，為吾人所不齒。

你們真的不打國產疫苗是不是？不好意思，那其他人先打了喔！但是，如果你們自己不想打，就不讓我們打，那你們就是想置我們於死地！我們寛宏大量，但堅持以直報怨。

有多少美國人死於中共病毒武漢肺炎？有多少日本人死於中共病毒武漢肺炎？有多少英國人死於中共病毒武漢肺炎？有多少印度人死於中共病毒武漢肺炎？有多少澳洲人死於中共病毒武漢肺炎？有多少越南人死於中共病毒武漢肺炎？歐盟有多少人死於中共病毒武漢肺炎？全世界有多少人死於中共病毒武漢肺炎？

台灣疫苗可以救許許多多天下黎民百姓啊！強烈要求政府明訂八二三為台灣疫苗勝利日。



作者指出，有國產疫苗才不會受制於別人。示意圖／擷自網路，民報合成