海峽交流基金會今（26）日表示，已洽請華航協助，指定上海2班次供滯留湖北台灣人返家，以包機為主。（圖為第二批包機）／指揮中心提供

中國爆發武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情，湖北武漢自1月23日封城迄今已2個月，中國宣布湖北武漢將陸續解封，針對滯留在武漢的台灣人返台事宜，海峽交流基金會今（26）日表示，已洽請華航協助，指定上海2班次供滯留湖北台灣人返家，以包機為主，今天起將受理並協助統一訂位。

海基會今天表示，根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指示，為讓滯留湖北當地的台灣人，採取以包機為主搭乘定時定點航班返台，昨天已洽請中華航空公司協助，指定2架次上海飛桃園的航班，特別讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人搭乘返家。

海基會指出，此指定的2架次航班，航班號碼皆為CI504，飛行時刻表分別為3月29日及3月30日各一架次，皆是晚間7時50分從上海浦東機場起飛，預計晚間9時50分抵達桃園，提供給滯留湖北當地的台灣民眾搭乘。

海基會強調，為了照顧全機旅客的安全，機上全程防疫措施，將會依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落之後也將立即接受檢疫後，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。為確保機上旅客能保持適當距離，將視訂位人數決定是否再洽華航協助增加指定航班，讓大家都能回家。

海基會說明，從3月26日起，將受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，可以儘速跟海基會緊急服務專線（02）25339995、（02）21757066聯絡，海基會將全力協處此2架次航班的訂位，幫助國人平安返家。