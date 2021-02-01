趙少康表示，上週正式申請回中國國民黨，並坦言對現在的中國國民黨感到失望，他認為藍軍需要一個有力的領袖，因此定申請回黨。圖／擷自公視新聞影片

趙少康於2月1日上午在中廣大樓舉行記者會，說明申請入黨一事，他表示，上週正式申請回中國國民黨，並坦言對現在的中國國民黨感到失望，他認為藍軍需要一個有力的領袖，因此才會在深思熟慮後，決定申請回黨。趙少康表示：「能做的很多，我覺得國民黨一定要強起來，不要再搞分裂了，在野黨的力量應該要集中。」他更認為美國前總統川普過去參選時所說的「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」說得很好，直言「我改一下要MAKE TAIWAN GREAT AGAIN」，意思就是要讓台灣再次強大。趙少康在記者會上還說，若沒有適當的人來領導，台灣會亡，言下之意，他不只要救中國國民黨，還要救台灣。

趙少康要救台灣，就應該了解，台灣是面對甚麼危機？一個國家最大的危機是被敵國消滅，要消滅台灣的就是中國，要救台灣就要對抗中國，不是投降中國，趙少康做得到嗎？當年李登輝執政時，是帶領台灣從獨裁走向民主，更重要的，對於中國國民黨權貴，蔣家能給的，李登輝都照給，照理說，趙少康等中國國民黨政治明星應該歡迎李登輝才對，可是趙少康卻想盡辦法拉下李登輝。

蔣家與日本政府一樣，都在台灣實施殖民統治，其特色是台灣人與外來的統治族群不平等，所差別的是日本政府承認殖民統治台灣，且積極要終結殖民統治，期待所有台灣人歸化成日本人。中國國民黨不承認殖民統治，表示台灣人就是中國人，事實上從未認同台灣人是自己的同胞，因為不承認殖民統治，所以不可能終結殖民統治。

中國國民黨保守勢力不能接受李登輝，因為他是台灣人，不能代表中國法統，他們認定中國殖民統治台灣，卻演變成台灣人執政，當然不能接受，更讓他們難以忍受的是李登輝促使政治民主化，全體台灣居民不分族群，一律平等參政，殖民統治自然崩解。可是保守勢力一直不能認同台灣，卻又沒有能力扳回劣勢，因而由反共轉為親共，與他們昔日所稱的「共匪」結合對付台灣人。

反政權本土化 不可能保衛台灣

依趙少康反政權本土化的個性，怎麼可能保衛台灣，站在中國法統的立場只可能幫助中國併吞台灣。只是台灣主流民意早就覺醒，中國國民黨表示要捍衛「中華民國」，而北京政權卻要讓「中華民國」在地球上消失，所以是「中華民國」唯一的敵人，中國國民黨保守勢力擁抱北京政權，卻喊著捍衛「中華民國」，出現嚴重的矛盾，當然被台灣主流民意唾棄。

中國國民黨的地方派系很清楚該黨只有本土化才可能獲得主流民意的支持，但保守派抗拒，窩裡反使該黨瀕臨崩解，民進黨撿到這個便宜，就算做得再差，還是一樣可以穩定執政。民進黨內部雖然也鬥得很兇，可是對付中國國民黨時卻可以合作。中國國民黨面臨窘境，保守勢力反對政治本土化，地方派系若跟著他們反本土化，就失去主流民意，若不反本土化，與保守勢力就沒有和解的空間，所以無解。

趙少康以前是政治明星，今日回到政壇並不能回到以前的風光，以前保守勢力是台灣政壇主流，現在卻被主流民意唾棄，屬保守勢力的趙少康就算能執掌中國國民黨也難有作為。



作者指出，趙少康反政權本土化的個性，怎麼可能保衛台灣，站在中國法統的立場，只可能幫助中國併吞台灣。圖／擷自公視新聞影片