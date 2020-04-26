高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日舉行投票，時代力量今（26）日公布最新民調顯示，高雄市民對韓國瑜防疫、除弊、拚經濟及整體表現統統不滿意，有過半高雄市民支持罷免案，換算投票率加權後，罷免案很有可能會過關。

時代力量智庫今天公布民調，對六都市長的防疫表現，46.9%的民眾對新北侯友宜最滿意，桃園市長鄭文燦12.4%，台北柯文哲11.4%，台南市長黃偉哲5.4%，台中市長盧秀燕4.4%，高雄市長韓國瑜墊底只有4.１%滿意。

對韓國瑜的防疫表示，民調顯示，有高雄市民41.1%不滿意，35.0%感到滿意；韓國瑜上任前，曾喊出「高雄發大財」作為拚經濟的口號，但有＇62.6%的高雄市民對於韓國瑜拚經濟的表現感到不滿意。

此外，韓國瑜上任後，曾說要徹查前市長陳菊長時期包含慶富不當核貸等弊案，49.1%的高雄市民對於除弊的表現感到不滿意；整體來說，60.5%對韓國瑜上任以來的表現感到不滿意，高雄市民對韓國瑜防疫、除弊、拚經濟以及整體表現統統不滿意。

此外，70.6%的高雄市民認為罷免應該由公民自主發起，不應有任何政黨介入；針對罷韓案，有52.1%支持罷免，35.2%反對，65.6%的市民表示，6月6日罷免投票日那天會去投票。

時力智庫分析，將民調結果中，「同意」以及「不同意」的比例直接換算為淨得票率，罷韓案通過的機會相當高。