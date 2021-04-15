國立故宮博物院4月13日推出「畫琳瑯—貨郎圖」特展，展出古代雜貨小販走村串巷、手搖撥浪小鼓，賣力推銷的各式趣景，呈現藝術與生活的豐富對話。

「貨郎」是古代賣雜貨的小販，貨郎擔上層層疊疊，擺放了品項繁多的商品，宛如縮小版的超市，除了日用百物、玩具、胭脂水粉及農具外，還有糖果、菜蔬等食物，滿載著老少村人的盼望，是流動的幸福滋味。貨郎動人嘹亮的吟唱曲調，則是農村小鎮平淡生活中的小確幸。

「畫琳瑯—貨郎圖」特展除了陳列古代形形色色的貨郎圖，貨郎擔上琳瑯滿目的貨品，與舊時台灣流動商販叫賣「喝玲瓏賣什細」的鄉村文化，也有異曲同工之妙。展覽分成「畫琳瑯—貨郎圖」和「國寶—宋李嵩市擔嬰戲」兩單元，前者介紹宋元明清的各式貨郎圖，後者則聚焦於南宋聲名顯赫的李嵩（1170〜1255）〈市擔嬰戲〉，具體呈現貨郎作品的多元面向。

「畫琳瑯—貨郎圖」每周末推出專人導覽

為讓民眾更為親近展覽，「畫琳瑯—貨郎圖」特展亦於每周六、日推出專人導覽活動，另外5月起於兒童學藝中心更有《宋貨郎說故事》特展說故事活動；同時期故宮圖書文獻大樓更有「故宮魔幻山水歷險」特展，歡迎民眾攜家帶眷，來一場豐富有趣的故宮春天之旅！

畫琳瑯—貨郎圖特展

時間：2021/04/13〜2021/07/13

地點：故宮北部院區202,208,212陳列室



傳 宋 蘇漢臣 市擔嬰戲。圖／國立故宮博物院提供



清 沈源 清明上河圖。圖／國立故宮博物院提供



傳 宋 蘇漢臣 貨郎春擔。圖／國立故宮博物院提供