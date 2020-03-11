第二批武漢包機過程曲折，中方在在考驗我方防疫底線，這次又想多塞30多人，遭我方拒絕。圖/取自衛福部臉書，陳時中著防護衣

第二批武漢包機航班過程曲折，因為有人拒檢、有人沒報到，以致臨時出現空缺，中方又想趁機塞30多人，還指責我方拒絕讓想回來的台商很失望，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，臨時放人進來，「我實在不放心」，事先掌握名單才能做最安全的安排，所以才沒同意遞補。

第二批武漢包機返台過程曲折離奇，從中方認為不需要穿防護衣、戴面罩，到想多塞30多人搭機，在在考驗我方防疫底線。

為了防疫需求，第二批武漢包機我方堅持採取「橫濱模式」高規格防疫原則，第一架華航包機有18人拒絕檢疫，11人未報到，還有上了飛機發生體溫異常，4人被緊急請下飛機，以致留下空位，中方想藉機在塞30多人登機，我方基於檢疫需求拒絕。

未料，中方透過官煤新華社指稱，透過新華社發文指稱，這次臨時班機運送中令人遺憾的是，在一些台胞因各種原因未參加運送、飛機艙位出現空缺的情況下，原本在不超出原定運送總數範圍內遞補30多位急需回鄉的臺胞參加10日運送，但「遭到台灣方面拒絕，一些台胞對此感到很失望」。



第二批武漢包機順利返台，國人陸續下機。圖/指揮中心提供

報導引述負責這次包機的相關負責人，指責台灣個別政客此前不斷為台胞返鄉製造障礙，現在卻聲稱在台胞返鄉問題上用心盡力，這與實際情況大相徑庭。如果他們真的用心盡力，就應該同意10日30多位台胞遞補空缺的合理要求。



第二批武漢包機返台，檢疫官高規格檢疫，就是要守護所有國人的健康。圖/指揮中心提供

對此，陳時中沒多做解釋，僅簡短回應，雙方從第一次包機就講，事先掌握名單很重要，不管隔離檢疫，或回到台灣安排檢疫所，事先掌握名單才能做最安全的安置，所以才沒同意遞補。他說，臨時放人進來，「我實在不放心」。



化學兵消毒，防止病毒傳播。圖/指揮中心提供



第二批武漢包機返台國人接受消毒。圖/指揮中心提供



第二批武漢包機返台，指揮官以及副指揮官全程盯梢。圖/指揮中心提供