習近平有兩大國師，所謂國師，其實也是化妝師，一位擔任政治指導，宣傳武統的人民大學金燦榮，人稱「雙標國師」，鄭州水災爆發第一時間，金國師立刻在網路帶風向，指稱這是一場美國對中國的氣象戰爭，中國網民多數不以為然，並且拆穿，當天早上金國師在微博上帶風向，當日晚間，就跑到美國駐北京大使館，和使館官員蘇偉光一起吃大餐，所以雙標稱呼不脛而走，中國網民說，「又是一個罵美帝，卻熱愛美國生活的學者」，另一位經濟國師林毅夫，曾經是國民黨投筆從戎最佳樣板，來自台灣，服役期間從金門海岸下海，投奔中共，受到中共一路栽培到美國攻讀博士，網路宣稱，這位老兄是「畫餅充饑」國師，只要老共經濟出現危險，林國師就會出來畫大餅，欺騙無腦中國人，中共政權如果注定要崩潰，那麼習近平的兩位國師也算是幫兇。

7月27日、28日，連續兩天，中共A股股市上演大屠殺，兩天損失17兆，其中外資逃難居多，這種情況與鄭州水災，沖毀全球工業供應鏈，有點關連，卻不是唯一原因，習近平只顧內鬥，企圖保住皇帝大位，很多用政治掛帥所下達命令，卻在摧毀國家經濟發展，做為專業的經濟學者，林國師不可能不知道，習老大大搞企業民退國進，本來可以帶動經濟發展，養活數億人口的民企，正在快速萎縮，前天，中國民營企業代表孫大午，莫名其妙被判刑18年，習近平一個心思準備把中國人民又一次關進鐵幕，很多中國年輕人已經對中共經濟政策失望，「躺平運動」不合作主義，也在全國各地蔓延，這是習近平玩弄民族主義的下場，看看奧運會被中國小粉紅用政治口水淹沒，就知道民族主義的可怕，CNN 說，習近平自認，自己可以挽救共產黨，沒料到，自己已經變成共產黨最大包袱。

林國師對這些客觀環境，完全無感，27日在一場全國企業發展論壇上說，「中國的國民所得只要來到美國一半，美國就無法掐住中國脖子，中國科技發展也無需看美國臉色」，真得這樣簡單嗎?

中國破壞國際經貿規則

想要掐住中共脖子，恐怕不只是美國，戰後，毛澤東把中國關進鐵幕，真正一路給錢幫助中國發展的卻是日本，1979年，美中恢復邦交，美國才率領歐洲國家與中共握手言和，林毅夫可能忘了，中國四十年來快速經濟發展，受惠於經濟全球化，以及美歐國家的購買力，否則不會有世界工廠的誕生，美國幫助中國進入WTO，中共卻破壞規矩，用偷、搶、騙三招，無償使用西方科技，逼迫美國打起貿易戰，如今把責任推給西方國家掐住脖子，卻不去反省自己野心過於膨脹。

一個國家的偉大，不能只靠物質進步，文化與精神內涵才可以受人尊重，今天中國發展已經走在扭曲的道路，這是馬克思主義唯物論的毒害，所以人民精神不快樂，相形之下，經濟發展緩慢的不丹，反而比中國人更快樂，林毅夫卻迷失在中國人的GDP數字。

聯合國世界銀行公布的數字，2019年，美國GDP 68,000美金，中國GDP 11,000美金，差距六倍，台灣GDP 27,000美金，台灣在1992年GDP 12,000美金，辛苦努力三十年，才成長一倍多一點，以這樣的速度估計，就算美國保持原狀經濟不成長，中國必須辛苦努力四十幾年才能到達美國一半，問題是美國不可能停滯不動，所以林毅夫根本是說夢話。

曾經在世界銀行工作的林毅夫，最清楚中共貪官如何在世界各地藏錢，拿出一點道德勇氣，揭發紅色黨國貪官，把貪腐的金錢回歸苦難人民，而不是用來買武器，中國人早就超越中產階級生活了，不會像李克強所說，六億人還在貧窮線下。

物質發達，經濟發展，不代表生活快樂，同樣，畫餅無法充饑，放棄唯物主義，中國才有活路，林大師以為然否?