一戰結束，蘇台德地區實施的雙語政策，受到挑戰。說德語的日爾曼人拒絕捷克語，並尋求獨立，給希特勒可乘機會，暗中支持蘇台德獨立運動。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

面對老共武力壓力，台灣人應該改變心態了，不要老是以為會叫的狗不咬人。

中共會不會攻擊台灣？什麼時候攻擊？已經成為全球注意的焦點，武漢病毒後，台灣一夕間躍上國際舞台，再加上中共戰狼咆哮，台灣的問題終於成為世界問題，加上全球都需要台灣高科技晶片，台灣戰略上又處於圍堵紅色擴張第一線，以及地緣地理的重要，外媒說：「得台灣者得天下」，已經不是神話，而是事實，在這種客觀情況下，中共會放棄台灣嗎？答案當然不可能，除非中共走向民主，放棄稱霸野心，反過來看：台灣人會放棄台灣嗎？或者西方世界會放棄台灣嗎？這些問題可以在這篇文章找到答案。

荷蘭《忠誠報》刊出這篇〈中共即將侵略台灣，誰在乎？〉，這篇文章一開始就以納粹形容中共，文章說：如果香港是蘇台德區，那麼台灣就是波蘭，二戰歷史殷鑑不遠，如果西方民主國家還在是否放棄綏靖政策上，慢步遲疑，台灣一但被中共拿下，整個世界環境將會徹底被改變。

所謂蘇台德地區，所指是位於德國和捷克間的山脈谷地，從十三世紀開始，很多日爾曼人因為逃離戰爭，遷移至此，在奧匈帝國其間，德意志人在政策下大量在此定居，造成德意志人口來到三百萬，1918年，一戰結束，蘇台德區歸屬捷克，於是兩個不同民族，在此發生衝突，蘇台德所實施雙語政策，也受到挑戰，說德語的日爾曼人拒絕捷克語，並尋求獨立，這種情況給希特勒可乘機會，暗中支持蘇台德獨立運動，1938年，英法德進行「慕尼黑會議」，英法為了防止戰爭，在綏靖策略下，強迫捷克把蘇台德區讓給德國，以為歐洲可以免於戰爭，隔年，納粹入侵波蘭，二戰還是爆發，捷克被犧牲，並沒有換來歐洲和平，看來，美國與民主國家對香港的淪陷，還未得到教訓，文章說：美國為首的民主盟友，無法保護香港，事後的抗議也是有氣無力，現在，台灣問題正在考驗美國及西方國家。

可以看出來，美國為首的同盟，希望短時間讓台灣進入國際社會，獲得保障，卻顯得緩不濟急，唯一可以做的工作就是威嚇方式，藉著越來越多的軍事演習，企圖讓習近平知難而退，或者讓中共評估攻台失敗的下場，很可能政權崩潰，而中共卻在評估美國護台決心有多大，以及其他盟友參戰的可能，威嚇是否有效，美國智庫「2049計劃研究所」的易思安，在美國台灣同鄉一場演講說坦承說：「國防部很多專家普遍擔心：美國民主同盟嚇阻的效果不會太大」。

目前習近平不敢蠢動，原因有二：中國政經社會狀況處在最困難時刻，戰爭通常是雙面刀，很可能凝聚內部力量使政權永固，也可以使政權快速崩潰，第二原因還是實力問題，能夠使戰爭不會反撲自己，唯一條件就是：中國軍事實力已經大到美國及盟友介入無效。

問題是老共仍然沒有速戰速決實力，就算解放軍第一時間對台攻擊時，同時攻擊日本和美軍關島基地，美國兵推結果：就算台美日同時被攻擊，在一天內，美、日、澳就可以支援台灣，除非第一時間，解放軍可以擺平美日海空軍基地，讓美日無法動彈，要達到這種實力，解放軍恐怕還需要二十年磨劍，並且要加上美國在軍事上原地踏步條件，所以答案是不可能。

外媒擔心老共會拿下東沙島或金馬離島，向美日示威，我認為可能性很低，拿下東沙或金馬其實是打草驚蛇，戰略上不具意義，反而增加國際對中共抵制，不利於攻台，若以國際法來講：大陸棚上的金馬列島本應歸屬中國，老共不拿下，原因很簡單，若透過談判拿下金馬，等於承認台灣主權獨立，所以老共乾脆裝聾作啞，更不會軍事躁進。

習近平正忙著帝位爭奪，加上經濟轉型到社會主義道路，充滿風險，所以，這幾年，習近平只能用心理認知作戰反獨而已，連促統都已經沒力，這也為何美國一再踩紅線原因。

中國經濟因為美國貿易戰落入谷底，經濟成長率被台灣超車，最近雙十一光棍節買氣不振，就是證明，老共缺錢無法打戰才是事實，但是，戰爭常見非理性衝動，台灣也不能太大意，因為會叫的狗還是會咬人。



面對中共不斷恫嚇台灣，美國為首的同盟，希望短時間讓台灣進入國際社會，獲得保障，卻顯得緩不濟急，唯一可以做的工作就是威嚇方式，藉著越來越多的軍事演習，企圖讓習近平知難而退。示意圖／民報合成