李前總統卸任後九度來日，我鞍前馬後，隨侍在側，幾乎無役不從，尤其是最艱難的第一次及第二次，我更是親上火線，我以京大校友的名義在日本發起「贊同李前總統訪問日本及母校京大」的簽名運動。針對京大所有教授、農經部及醫學部畢業生，共寄出近二萬封求助函，得到熱烈迴響，共有包括京大教授88名在內，有1萬五千多人連署（附有姓名、地址、電話等個資），我的醫學部本庶佑部長（後來得諾貝爾醫學獎）更是率先簽名響應。

當時日本森喜朗總理派其代表椎名素夫參議員及李前總統的私人代表彭榮次（前亞東協會理事長），連袂前來寒舍共商李前總統的訪日事宜，當時達成四點約定:

1:不能去東京或京都。

2:不能與日本政治家接觸。

3:不能召開記者会。

4:我的簽名運動成果不要公佈。

在此條件下森總理答應發給李前總統訪日的簽証。

想不到當時的外務大臣是親中有名的河野先生，堅決反對發放簽證，並不惜以辭職要脅森總理，與挺李派的衆議員小池百合子（現任東京都知事）爭執不休，我適時致函並呈上簽名成果給森總理，促其果敢決斷，但騎虎難下的森總理，優柔寡斷而舉棋不定，寄望李前總統，能因循往例而自動地知難而退，所以，李前總統被迫在台灣開記者會，表達其欲赴日就醫的決心。

我眼看手無寸鐵的李前總統都在台灣躬身上陣，而手握利器的我，豈能袖手旁觀，而且，森總理始終沒有給我回函，因此我在2001年4月16日在京大校園內開記者會公佈簽名運動成果，4月17日，日本各大報都不約而同地揭載此事、舉國譁然，4月18日，森總理黯然公開宣佈下台，我至今仍然深深引以為憾。

李前總統哲人政治家，深謀遠慮，一步一腳印地在日本篳路藍縷，不但成功的將自己的高大身影，深深地烙入這個全亞洲最自傲的人民心坎中，更氣定神閒地將日本政府如何不公不義地對待她的善鄰台灣，一幕一幕地在很自然的情况下，呈現在日本人民的眼前。如今，同是京大出身的謝大使就任後，克紹箕裘，深耕地方，日本的民意調查中，有八成多近九成的日本民衆對台灣有好感，二十年來我親身見證並參與了這部台日交流由剝而復的滄桑史，去年我知道李前總統的健康每況愈下，所以，決定將這一段不為人知的歷史，平鋪直述地記錄下來集結成書並出版。

由於書中有許多李前總統、陳總統及蔡主席的私函，去年年底，原本國史館的陳儀深館長有意出版，並提供許多寶貴意見，想不到4月起，李前總統病況有變，而國史館的官方作業必須按步就班，而曠日費時，所以，建議我改由民間出版社接手，及早出版，以為李前總統壽，如今，終於決定8月11日在台灣出版，以饗國人並祈能對李前總統有所祈福。

想不到昨天，噩耗突傳，巨星殞落，不勝哀傷，比叡山麓暮雲靄靄多蒼茫、琵琶湖畔落日餘暉倍淒涼，雲罩青山、湖水嗚咽，仰天長嘯，嘆至尊長逝、悲哲人永休，樹欲靜而風不止，阿輝伯，多年來您老人家，為了衛護我所魂牽夢縈的故鄉台灣，而鞠躬盡瘁、死而後己，「真多謝」。

這句樸實無華的台灣話是，2001年1月3日我攜帶一萬五千多份簽名成果的原稿，赴鴻禧山莊，我們初次見面時，您老人家對我說的第一句話，我當時誠惶誠恐而手足失措，竟然忘記回禮，十九年來我始終耿耿於懷，去年當遙知您身體違和時，趕緊將您在日本所留下的雪泥鴻爪，拾掇成書，想作為我當年有失分寸的補償，所以，邊寫邊傳真給您玉覽，想不到付梓在即，您卻遠離，現在天人永隔，在您剛走之際，我無言獨上高樓，淚眼婆娑地朝南吶喊「阿輝伯 真多謝 一路好走」。



2017年12月28日作者(左)最後一次造訪李前總統於翠山莊。圖／王輝生提供

2020年7月31日，於日本比叡山麓琵琶湖畔合掌鞠躬