美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾（Jerome Powell）說，中國房地產開發公司恆大集團的債務困境似乎是中國特有的問題，不會在美國公司界造成相應問題。圖／擷自PBS News hour影片

美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾（Jerome Powell）星期三（9月22日）說，房地產開發公司恆大集團的債務困境似乎是中國特有的問題，他不認為這會在美國公司界造成相應問題。

亞洲最大的垃圾債券發行者恆大集團有可能發生的違約星期一（9月20日）曾驅使華爾街大拋售並因為人們紛紛避險而導致美國高收益債券的利差加大。不過市場隨後趨於平穩。

「就針對我們的影響而言，美國的直接曝險並不多。中國的大型銀行也沒有巨大的曝險，但是你會擔心這將通過全球信心管道和那一類的事情而影響全球金融狀況，」鮑威爾在美聯儲的政策會議後對記者們說。「但是，我不會認為美國企業部門會發生相應問題。」

他補充說，去年新冠疫情爆發之初，美聯儲曾對高槓桿率的公司會出現違約潮感到擔心。他指出，這種情況並沒有大規模發生，因為美國通過了救助法案，而相當於美國中央銀行的美聯儲也採取了行動。他說，目前，公司違約率「非常、非常低」。

至於恆大集團，鮑威爾說，作為一個新興市場經濟體，中國的負債率很高，而中國政府對高槓桿率的公司實施了新的限制措施。

恆大集團星期三表示已就一項國內債券的利息支付問題達成了協議，同時中國的中央銀行向銀行系統注入資金，這暫時緩解了投資者對恆大崩潰引發溢出效應的擔心。這種擔心在本星期初曾對股票和其它較高風險的資產造成了壓力。