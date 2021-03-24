拜登政府提名的新任美軍印太司令人選稱，中國以武力侵犯台灣的軍事威脅是迫切且巨大的，同時也比大部分人想像中的還要更為接近。他還說，世界和平與穩定將主要取決於美國在西太平洋如何應對快速軍事化和咄咄逼人的中國。

現任美軍太平洋艦隊司令阿奎利諾（John Aquilino）海軍上將星期二（3月23日）出席參議院軍事委員會有關他的人事提名聽證會時對兩黨議員做出以上表述。

阿奎利諾說，中國將「收復」台灣（recovering control）視為首要任務。「否則中國共產黨的復興就瀕臨危險，」他說。

現年58歲的阿奎利諾自2018年5月以來擔任美軍太平洋艦隊司令。數週前，拜登政府任命他為下一任印度-太平洋地區美軍司令。如果這項人事提名順利獲得參議院確認，阿奎利諾將接替目前擔任該職務但即將退休的戴維森（Philip Davidson）海軍上將。

星期二的聽證會上，多位議員將印太地區的安全重點聚焦台灣，有關台海兩岸發生軍事衝突可能性的議題反復被提出。

阿奎利諾表示，他同意曾任川普政府國家安全顧問的麥克馬斯特（HR McMaster）將軍對中國可能武力奪取台灣的評估。

「最危險的問題就是（中國）對台灣的軍事武力，」阿奎利諾分析說，為了有效對抗威脅，美國必須展現強勢的前進部署（forward posture），並具備針對危機迅速作出反應的能力。

「這些力量與國際社會、我們的盟友和夥伴，那些擁有共同價值觀的國家，結合在一起，這兩件事將能讓我們處在一個發揮威懾作用所需的非常強大的地位，」 阿奎利諾說。

麥克馬斯特中將這個月稍早時候出席參議院軍事委員會聽證會時告訴議員，台灣現在是「可能導致大規模戰爭的最重要引爆點」。

阿奎利諾重申，美國將持續遵守《台灣關係法》、美中三公報和對台六項保證，並向台灣提供軍售。他提到，印太司令部也將繼續依據《台灣關係法》與台灣展開軍事交流。他說，這也是目前美國政府的政策。

「根據目前的政策指導，我們與台灣做很多事，我們為海軍進行演練，稱之為『藍海』，我們確實有這些有助於台灣防衛的互動，」阿奎利諾說。

阿奎利諾在星期二的聽證會上解釋為何台灣扮演了至關重要的角色。

「從軍事角度來看，台灣所處的戰略位置很重要，因為它將對全球三分之二的貿易產生潛在影響，當然，這是一個嚴重的問題，」阿奎利諾進一步說明，「此外，如果在台灣發生衝突的話，美國作為該地區盟友和夥伴的地位也岌岌可危。這兩項原因確實是我認為在戰略上（台灣為何至關重要）的主要擔憂。」

阿奎利諾指出，如果美國置之不理，讓中國武力侵犯台灣，這將損害美國對日本、韓國和菲律賓等亞洲盟友的信譽。

來自阿肯色州的共和黨聯邦參議員科頓（Sen. Tom Cotton, R-AR）表示，台灣擁有活躍的民主體制，美國重視作為民主夥伴的台灣。科頓在聽證會上向阿奎利諾詢問了戴維森上將不久前在同一個委員會聽證上提出的預測：中國可能在未來6年內武力犯台。

「戴維森上將之前作證提到，他認為人民解放軍可能最快六年，或者更短的時間內具備能力有效地入侵台灣，你同意這一觀點嗎？」科頓問。

「參議員，有許多有關（時間表）的數字，我知道戴維森上將說六年，你可能必須問他這個評估是從何而來，各界對這個數字的說法很多，從今天到2045年都有，」阿奎利諾回答說。

「我的意見是，這個問題比大部分人所想的還要更接近我們，我們必須對此有所應對，必須在近期趕緊將像是『太平洋威懾倡議』等威懾能力準備到位。」

科頓同意阿奎利諾的看法。「這不是2045或2030年的問題，我懷疑他甚至可能不會是2026年的問題，」科頓說。

科頓繼續問，「從軍事規劃的觀點來看，將氣候和海事狀況考慮在內，一年之中何時最適合人民解放軍發動攻擊入侵台灣？是否為仲春之時？」

「是的，考慮到海上狀況和環境，那的確是比較好的時間，」阿奎利諾回答說。

在美中關係問題上時常主張華盛頓應該對北京採取強硬態度的科頓參議員進一步以歷史事件作為例子警示北京有可能採取的行動。科頓說，俄羅斯在2014年2月27日軍事入侵克里米亞，時間點正是當年俄羅斯索契冬季奧運會2月23日結束4天之後。

「北京冬季奧運會將在明年2月23日落幕，」科頓提醒。

阿奎利諾：武力犯台可能2035年前，甚至更早

聽證會接近尾聲時，來自密蘇里州的共和黨聯邦參議員霍利（Sen. Josh Hawley，R-MO）也向阿奎利諾提出了有關中國武力犯台可能的時間點。

霍利問道，「你稍早說，中國入侵台灣的威脅比大多數人所想像的還要更接近。你和我曾經就這議題詳細地討論過。這麼說是否合理，你剛說這威脅距離我們比想像中接近，是因為這樣的威脅可能在2035年之前，或是一些其他人所指更往後的日期到來前就成為現實？這麼說合理嗎？」

「是的，參議員，」阿奎利諾回答。

「這麼說對嗎？我們現在必須採取行動，如果我們希望阻止這種威脅在未來成為現實？」霍利繼續問。

「是的，肯定是。一個強有力的部署，和我們盟友與夥伴的合作，我認為是預防（威脅）的主要途徑，」阿奎利諾回應。

多位議員都對於如何提升台灣的防衛能力提出疑問。阿奎利諾強調了台灣發展「非對稱能力」的重要性，尤其是投資低成本、高影響力的軍事力量。

「他們擁有的資源需要他們能以正確方式發揮最大效用應對可能的威脅，」 阿奎利諾說，「我很高興看到他們所採購的一些能力，很高興看到一些他們所投資的能力，這些能力能以本土方式協助他們防禦。我要舉的例子是魚叉系統（harpoon system），我認為那是非常適合，非常正確的能力。」

阿奎利諾：和平、繁榮取決於美國的印太策略

近來多位印太司令部官員出席國會聽證會都大力推動「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative, 簡稱PDI）。官員們呼籲美國政府在未來五年內為這項倡議撥款273億美元，阿奎利諾對此表示支持。

「全球和平與繁榮取決於我們在印度-太平洋地區的存在，美國海軍仍然是這個星球上最強大、最偉大的海軍，」阿奎利諾說。

不過，他也警告，美國的優勢目前正在下滑。

「中國正在增強他們的能力，並縮小差距，」阿奎利諾敦促美國國會能為五角大樓提供更多資源，「我們看到了咄咄逼人的行動比我們預期的更早出現，無論是在印度邊境，還是在香港，或是針對維吾爾人的行動。」