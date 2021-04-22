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每日國際焦點

澳洲取消維多利亞州與中國簽訂的2項一帶一路合約，中國稱將影響雙邊關係。

抖音因非法收集數百萬歐洲兒童資料，在英國遭控告要求賠償可能高達數十億英鎊。

烏克蘭總統澤倫斯基簽署法案徵召後備軍人。

查德總統戰死後政府軍退卻，叛軍逼近首都。反對黨反對軍方掌權，稱是政變，呼籲罷工。

澳洲

取消維多利亞州與中國簽訂的2項一帶一路合約，中國稱將影響雙邊關係。

日本

疫情嚴重可能宣布東京、大阪緊急狀態。

菲律賓

將在南海配置更多船隻抗衡中國。

南韓

法院以日本有國家豁免為由，駁回慰安婦求償案。

斯里蘭卡

21日驅逐載有要運往中國六氟化鈾核原料貨輪。

施打阿斯特捷利康疫苗發生6例血栓，其中3人死亡。

印度

印度血清研究所增加阿斯特捷利科疫苗產能，自目前的月產能6~7,000萬劑，至7月預定增加至1億劑。但比原先計畫5月就增加至1億劑的時程慢。

納西克醫院發生氧氣瓶漏氣導致22染疫病人因氧氣不足而死。

單日染疫死亡超過2,000人。

印度石油天然氣公司表示阿薩姆油井有3名員工遭持槍歹徒綁架。

英國

因染疫人數下降，羅氏大藥廠原本要進行抗病毒藥物臨床測試，擔憂病人不足，打算另尋測試國。

英超六球隊在備受各方壓力下，宣布退出皇家馬德里主張的「超級聯盟」計畫，之後國際米蘭、米蘭、馬德里競技也宣布退出。

抖音因非法收集數百萬歐洲兒童資料，在英國遭控告要求賠償可能高達數十億英鎊。

德國

戴姆勒因晶片短缺減少1.85萬員工工時。

烏克蘭

總統澤倫斯基簽署法案徵召後備軍人。

羅馬尼亞

因衛生部長下台導致分裂危機的執政聯盟重新穩定，提名新衛生部長。

美國

食品藥品管理局發現嬌生疫苗美國本土製造廠商緊急生醫解決方案的廠房有油漆剝落、衛生不佳、不同疫苗交互汙染等嚴重問題因而停工改善。

Dish Network與亞馬遜簽約使用AWS建立5G雲端平台，將於拉斯維加斯首發。

總統拜登給予提供防疫有薪假稅務減免。

新法規上路，准許小型無人機飛越群眾上空與夜間飛行。

查德

總統戰死後政府軍退卻，叛軍逼近首都。反對黨反對軍方掌權，稱是政變，呼籲罷工。

法國總統馬克宏將參加查德總統葬禮。

敘利亞

因使用毒氣，遭禁止化學武器組織剝奪投票權。

以色列

選擇亞馬遜AWS與Google為政府及軍用雲端系統服務商，預算10億美元。

杜拜

成立區塊鏈貴金屬交易平台。

土耳其

總統艾爾段更換貿易部長，並將繼續進行內閣調整。

奈及利亞

再度發生武裝集團綁架大學生，1死。

南非

極端氣候影響產區，造成4月第二周番茄減產33%爆漲93%，但接下來預期會恢復正常。

阿富汗

政府軍車隊遭自殺炸彈攻擊。

福和會官方網頁：www.fratwn.org