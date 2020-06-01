美國離開世衛之後，台灣在爭取世衛上如何繼續往前？如何與美國建立新的全球衛生夥伴連結？如何與美國合作取得新的優勢和平台，正考驗著政府在全球布局和區域經營上的功力和韌性。圖／白宮推特

上週五5月29日美國川普總統宣布美國明確停止和世界衛生組織的關係，對全球人類的健康而言，顯然是歷史性的一刻。

川普總統先前已經多次指責世衛組織在處理武肺病毒疫情上掩飾中國實情，並成為它的傀儡和代言人，其中還指出世衛蓄意忽視台灣去年底提出的警訊；他在5月18日世衛組織第一次視訊會議開幕當天，公開指責幹事長並詳細寫出世衛組織的多項缺失，並要求世衛在30天內要明確提出改革方案；不料幹事長卻僅在記者會上大略回應關鍵質問，對美國提出的要求閃躲輕忽，更促使川普總統在兩個星期內，做出歷史性決定。

美國離開世衛後，世界衛生組織除了將頓時失去美國所提供世衛基本的兩成業務會費，並且將大幅減少過去美國常年提供的衛生計畫捐贈，這麼龐大、每年數百億美金的財務缺口，必將使世衛行政跛腳，即使世衛不願改革，財務的重新調整必然造成世衛秘書處和全球六個分署所聘兩三千位人事的劇變縮水，世衛的改變已無法避免；美國之外最大的會費和捐款來自於日本和歐盟，佔世衛的經費超過一半，當此次世界疫情造成各國經濟萎縮和亂象，先進國家首要為各自國內的復原，他們有能力和意願迅速彌補美國留下的財務缺口嗎？可能性微乎其微；中國宣稱會拿出20億美元作未來幾年開發中國家的衛生紓困捐款，是否能如實兌現？也待觀察。

世衛難逃跛腳命運

除了財務之外，大批美國籍在世衛的技術與行政官員將在聘僱契約期滿前後離開世衛，他們的位子將被其他落後國家能力恐較不如的官員取代，同時美國的贊助停止後，更多世衛官員也將因計劃停止而離職。世界衛生組織在收集世界各國衛生資料並且做分析比較以提出建議的專家，以及世界衛生組織上千個合作中心中有極大多數是仰賴與美國重要的大學和醫療中心的專家所提供的建議，作為世界衛生組織執行的方針，也將受到快速的影響。美國的醫療專家是世界衛生組織仰賴最大的智慧軟體資源，世衛少了美國2〜3成資源後，恐怕能量會減少超過一半以上，跛腳已無法難免。世界衛生組織全然不能沒有美國的參與，美國離開世界衛生組織時候，世衛往日的成果必將不在。

台灣政府和民間從1997年持續不斷地爭取加入世界衛生組織，不管是實質有意義的參與或爭取成為觀察員，應該是20多年來和北京政府在聯合國系統內最長期有系統並且深具殺傷力的國際折衝，而美國所提供的支持也是最大的，包括許多仰賴美國提供醫療和財務資源的國家，也是支持台灣加入世衛的重要力量；美國離開世衛之後，往後在爭取世衛參與上將更加艱困，其他理念相近而支持台灣參與國際組織的國家，將因缺乏美國的帶領，在世衛組織內的運作上必然更加保守；台灣在爭取世衛上如何繼續往前？如何與美國持續在全球衛生上重要的計劃有策略的規劃，建立新的全球衛生夥伴連結，除了確保台灣在國際地位和關係上能不因美國離開世衛而受影響，甚至在這個關鍵的分水嶺上，如何與美國合作取得新的優勢和平台，正考驗著政府在全球布局和區域經營上的功力和韌性了。