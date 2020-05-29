「駿達」是目前高雄市區大型帆布及海報製作輸出的最大型的指標工廠，被視為海報輸出影像科技的南霸天。因應疫情趨緩後，為協助提振經濟復甦舉行「駿達送很大」公益送暖活動。

網路直播影音當道！「駿達」員工化身直播主以直播摸彩展開「海報」回饋社會的公益行動。本次活動每一張摸彩卷同時捐出0.5才輸出給公益團體。

「駿達」5月28日首開網路直播送海報公益送暖，包含伊甸社會福利基金會、華山社會福利慈善事業基金會、弘道老人福利基金會等均出席直播摸彩現場。

另值一提，由於活動反應熱烈，原本2千張摸彩卷加碼一倍到4千張。總獎項共送出六千才的大圖輸出海報，這也是台灣首次以「海報」為捐贈物的網路直播。此外，不少知名客戶也提供摸彩品因應網路直播給現場網友。

擁有各種日本最先進的海報影像輸出大型機器設備的「駿達」總建坪逾450坪，平時製作商業大型廣告，每一年在不同節慶間更忙於各大小活動，飯店餐廳，公司行號，社團組織等帆布海報影像的輸出及施工。駿達總經理劉崇淦今年2月在民報之聲電台節目訪談曾說「台灣不缺抱怨的人，只缺捲起袖子做事的人」(2020/2/13)

※附註：

「罷韓」大遊行數十萬人走上街頭，其中最吸引目光、最壯觀的一幕的就是「光復高雄，保衛台灣」的綠色超長布條，是透過公關公司的客戶委製，由「駿達」執行海報製作輸出。但不僅「罷韓」活動中，寬1200X長度21000公分那最壯觀的一幕。另外「挺韓」活動也是透過另一間公關公司的委製，也製作了很多帆布與關東旗，甚至市長、總統候選人的各式帆布、關東旗海報布條也都曾出自「駿達」工廠的生產製作。

※【影音】海報影像輸出南霸天！劉崇淦：「台灣不缺抱怨的人，只缺捲起袖子做事的人」(2020/2/13)

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