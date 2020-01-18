一、前言：

全世界都邁入老化社會的現象，老人數量比率不斷攀升，這是危機抑或是良機？一般觀念，老化現象，是個人生產力下降，增加消費帶給社會嚴重的負擔，然而我們積極面對老化現象，謀和改善，而且善取老人經驗及智慧的資源，只要我們有良好的組織，努力去開發這不為人重視的領域。

二、發揮鄰里社團和睦相處，在地旅遊功能：

台灣現已擁有良好的鄰里組織，每次鄰里長選擇的熱烈場面，真令人感動，發揮鄰里長的功能，使社區老人和睦共處，互相關懷協助，並加強地方建設，環境保護，以求達到老有所終，幼有所養，孤獨鰥寡者均有所靠的理想大同世界。然而選擇後，除少數鄰里長能努力實踐諾言，盡力為社區服務外，大部分趨於如前平靜，我想這是一種慣性，我們必須改善這種不良慣性，大家都有協助促成理想的美好社區的責任。

我家住台中植物園附近，故每晨六時多出門，在植物園加入健身團隊，之後，乘公車上學做義工。因此，有機會目睹每晨路上，有坐輪椅到公園活動的，有拿拐杖的或行動雖不便，但仍努力有韻律的環繞植物園的人行道上行走，我心裡想這些人做完運動回家後，可能落寞孤單，假如鄰里長在各社區，能夠有組織鼓勵結合有興趣活動的老年人，一起有規劃的作各種活動，如定期在地觀光旅遊，在台中市就有很多值得去旅遊的風景區，老年人不宜遠途勞累，應就近發揮在地旅遊，由政府帶頭協助出資鼓勵，這是一項投資報酬率最高的德政，良好帶動本土觀光旅遊事業的活動，何須向外求助？！

三、協助老人化解老化現象的病徵：

老化現象（生理病態及心理病態）隨年齡增長而增加，仍是不可避免的現象，如何教育及關懷老年人的各種病態的診治，尤其是保健常識的普及化，都得靠社區鄰里長帶動即有規劃的推行。

老化現象：白髮蒼蒼，口齒動搖，耳聾目茫，皺紋滿面，形體不挺，走路蹣跚，似乎令人感覺老年人是一群老態龍鍾沒生氣活力的殘廢者，我想這是錯誤的觀念。有一次在走路回家時，有一位女士很友善笑嘻嘻地對我說：「不要駝背，抬頭挺胸走起路來才美，您看我已經七十多歲了，走路體態優美，多麼有活力啊！」經過這一次溫馨的刺激，我就會隨時注意抬頭挺胸，不要彎腰駝背，所以個人努力也需要有人鼓勵，才能持續啊！

白髮蒼蒼（象徵知識經驗的累積），臉部皺紋越多（代表這一生筋骨勞累或許多技藝的展現及用腦的痕跡），耳聾目茫表示神經系統的組織細胞多次分裂後，自然的老化現象，走路蹣跚來自於骨骼退化，肌力不夠的自然現象，我想這些自然的老化現象，是另一種智慧及慈祥內涵的優美，務必要珍惜。這種經年累月難能可貴的精雕刻畫的痕跡，請不要用一般膚淺的審美觀去輕視它，自然老化的美，最具個人特色，千萬不要煩惱，更不應該用人工方法如染髮、除皺等去抹滅它，這些傻瓜的人工整形功夫反而令人變醜，傻瓜才會去做這種傻事。

四、延緩老化靠自己保健，群體有組織有規劃一起作，事半功倍：

1. 老年人最需要心理建設：年紀大了、失業了、親朋好友遠離了，孤獨無奈，尤其許多慢性病痛纏身，失眠、情緒低落，最是需要關懷的一面，因此，若能在社區，聚集志同道合的老年人一起談天說地，唱歌講故事，作園藝、畫圖、寫毛筆字、插花、作環保，都是非常棒的事，假如鄰里長能帶動，一定功不可抹滅，讓每個老人都出來活動，各展所能，消除孤獨感及憂鬱症，這是急待去作的事。

2. 從鄰里社區最基層的關懷老人，並加強保健及規律生活，非常期待我們台灣寶島是一個快樂的老人國，大家一起來渡過快樂美好的老人生活，衷心祈待有能力尤其是有權利規劃醫療政策的人，出錢出力用心規劃推動。

五、附帶說明口腔保健的重要性：

1. 最近參加口腔保健學術研討會，看到日本教授放映紀錄片，有關老年人臥床多年，已患失憶症，把這些老年人的牙齒修好，能咀嚼吃他喜歡吃的東西後，許多老年人因此恢復健康出院，原本痛苦冷漠的場面，化為喜氣洋洋的情境，令人感動得不禁流淚。

2. 牙周病務必趕緊醫治：已有許多研究指出牙周病是由牙周菌引起的，牙周菌可隨血液循環，散佈至全身各組織器官，促進各種疾病的產生，已有研究及臨床證實的報告指出牙周病促進的疾病包括：失憶症、糖尿病、腸道發炎、血管硬化、肝臟硬化、孕婦早產、風濕性關節炎等等，因此，我們醫療單位一定要重視此領域，推動口腔保健，尤其重視老年人咀嚼力及抑制牙周菌生長。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台