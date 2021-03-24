歐盟、英國、美國和加拿大先後接連宣布：就新疆維吾爾穆斯林被「集中營」式的成批、成規模的人權侵犯案，對中國相關官員發起制裁行動。示意圖／擷自FRANCE 24 English影片，民報合成

3月17日以來，歐盟、英國、美國和加拿大先後接連宣布：就新疆維吾爾穆斯林被「集中營」式的成批、成規模的人權侵犯案，對中國相關官員發起制裁行動。

拜登當選總統之初，便告示天下：美國回來了，並計劃與同盟國一起建立民主聯盟共同對抗中國。國務卿布林肯表示：我認為中方的行為使我們同盟國有必要以統一的方式來對待。新疆人權案，是拜登總統就任以來，民主聯盟第一次針對北京政府採取統一行動，炮火全開，目不暇接。

新疆人權案相關官員首當其衝

3月17日，歐盟自1989年以來還是第一次下定決心，收起「綏靖」笑臉，擺出架勢，向北京政府清算新疆人權侵犯帳。對四名中國官員和一個中國實體採取了象徵性制裁，被制裁的官員是：原新疆政法委員會黨委書記、現任新疆人大常委會副書記朱海倫；新疆公安局局長陳明國；新疆生產建設兵團黨委書記、維吾爾自治區黨委副書記王君正；維吾爾自治區黨委常委、新疆維吾爾自治區政法委書記王明山。列入制裁的實體是新疆生產建設兵團（XPCC，又稱兵團），是制造成批、成規模「集中營」式的人權侵犯案的主要部門和責任人。制裁措施包括旅行禁令和凍結海外資產和交易。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布：美國新增兩名制裁對象——王君正和陳明國，因「與新疆少數民族遭受的嚴重人權侵犯有關聯」而被制裁，凍結其海外資產和交易並被禁止入境。川普政府已於去年7月針對朱海侖和王明山等中國官員及新疆生產建設兵團公安局，進行了同等制裁。美國國務卿布林肯嚴正譴責中國：「在新疆犯下種族滅絕和反人類罪行」，並呼籲中國政府結束對維吾爾人及新疆其他少數民族和宗教少數群體成員的鎮壓，釋放所有被任意關押在新疆拘禁營中的人。

這是拜登政府上任以來美國和盟友首次在中國問題上的聯合行動，也是歐盟和英國自1989年天安門事件以來首次就人權問題對中國發起制裁。在這輪制裁行動中，歐盟最先發表聲明，於周一早間宣布制裁四名中國新疆地區官員和一家實體——新疆黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正，新疆公安廳廳長陳明國，新疆黨委常委、政法委書記王明山，前新疆黨委副書記兼政法委書記朱海侖，以及新疆生產建設兵團公安局。



2021.3.22，歐盟27國的外長會議通過了對中國進行制裁。圖／擷自FRANCE 24 English

英國和加拿大也隨即公布了和歐盟一樣的制裁名單和措施。英國外交大臣拉布在其聲明中說：「新疆普遍存在侵犯人權行為的證據不容忽視——包括大規模拘留和監視、酷刑和強制絕育的報導。」 他表示，這些證據不僅清楚，也讓人清醒。

加拿大外交部也在聲明中表示，「有越來越多證據指向中國當局的系統性、國家主導的侵犯人權行為。這包括基於宗教和族裔對100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族的大規模任意拘留，以及政治再教育、強迫勞動、酷刑和強迫絕育。」加拿大外長馬克·加諾（Marc Garneau）敦促北京允許獨立的國際專家「自由進入」新疆地區，以便第一手觀察和報告當地局勢。

世界不能忽視維吾爾人呼救

3月22日，德國的每日新聞例舉了一位哈薩克族女子索耶貝（Sayragul Sauytbay）的痛苦回憶：大約三年前，她在新疆西部阿克蘇地區的家鄉被帶走，頭部被套上一個黑色麻袋帶到一個營地。她說：「在集中營裏，大約有包括男男女女、少年兒童2500餘人，最小的只有13歲，最大已84歲。因為我會說維吾爾語、哈薩克語和漢語，所以被迫在那裏教書。」她陳述道：囚犯們不斷寫著「我愛共產黨」、「我很幸福」和「我愛黨的領導人習近平」。她的回憶還記錄了難民營中的非人道狀況，暴力和酷刑，性侵犯與強姦案也很嚴重。索耶貝說：「他們在晚上接走女孩和年輕女子，在早晨將她們送回。」後來索耶貝通過哈薩克斯坦逃往瑞典，尋求政治避難。



維吾爾世界代表大會發言人迪里夏堤。圖／田牧提供

維吾爾世界代表大會發言人迪里夏提指出：「索耶貝案只是一個代表，這樣被迫害欺辱的案例，在東突厥斯坦維吾爾人中數不勝數。」

3月23日，德國電視一台採訪了世界維吾爾代表大會比利時分部主席阿卜杜勒姆·伊梅洛夫（Abdullam Imerov），他表示：中國的政治將摧毀整個維吾爾民族。自2016年以來，中國政府將維吾爾人集中在「集中營」地。那裏的生活，完全是失去自由的監禁而簡陋的生活，還得被強迫勞動，而「集中營」受益。甚至，中國人在黑市上為穆斯林國家出售維吾爾人的器官，發生在21世紀的現在，在那裏，每個人都保持沈默……。

伊梅洛夫說：歐盟對中國官員的製裁雖然「令人鼓舞」，但相比俄羅斯因為阿列克謝·納瓦尼（Alexei Navalny）被下毒，歐盟為他一人採取了如此多的製裁，而維吾爾人民數以百萬計的人在營地中，我們卻並沒有看到歐盟採取相應的有力、果斷與量化的制裁，對維吾爾人來說，這不是一個人的問題，而是整個民族的人權安危。



世界維吾爾代表大會比利時分部主席阿卜杜勒姆·伊梅洛夫（Abdullam Imerov）。圖／田牧提供

世維會主席多力坤譴責中共

世維會主席多力坤•艾沙指出：「歐洲聯盟向中共有關機構對維吾爾人實施種族滅絕行動，做出了第一波制裁，發出了明確的信息，即中共官方肆無忌憚迫害維吾爾人的罪行，必須受到嚴厲懲罰，這是體現聯合國《世界人權宣言》的精神，表明了歐洲決不會因為經濟利益，而放棄自由人權的原則，放任恣意妄為的維吾爾種族迫害罪孽泛濫。」

多力坤表示：「我們感謝歐洲聯盟邁出了至關重要的一步，並敦促國際社會其他國家也效仿。只有通過這樣的具體行動，我們才能制止維吾爾族種族滅絕的惡性事件，並結束維吾爾族人民的痛苦。」

世維會發言人迪里夏提指出：我們已經看到中國政府宣布對歐盟有關機構和人員實施制裁，他們是歐洲議會議員萊因哈德·比蒂科弗、拉斐爾·格魯克斯曼、米夏埃·蓋勒、伊爾汗•庫楚克、米裏亞姆·萊克斯曼，荷蘭議會議員舍爾茨瑪、比利時議會議員塞繆爾·科戈拉蒂、立陶宛議會議員多維爾·薩卡林恩、德國學者鄭國恩、瑞典學者葉必揚，以及歐盟理事會政治與安全委員會，歐洲議會人權分委會，德國墨卡托中國研究中心，丹麥民主聯盟基金會。迪里夏提進一步指出：「民主國家同盟這一波針對中國政府的制裁，開啟了從無到有，展現了力量，特別是對歐洲國家來說，始終放不下與中國的經濟利益，有了第一次伸張正義行動，就是跨出了伸張自由人權價值觀第一步，也是體現了聯合國《世界人權宣言》精神。但中共政府報復性反擊，表明中共不思悔改、倒行逆施，是為了抵抗與逃避國際社會追責與清算，以反制裁來恐嚇與威脅歐盟，達到北京所需求的政治目的。不過，這讓全世界更能鑒別與認清中國政府獨裁霸淩本性。」



被中共列為制裁名單的歐洲議會議員萊因哈德·比蒂科弗。圖／田牧提供

多力坤嚴厲譴責中國外交部宣布的對歐盟有關機構和人員實施制裁的決定，他代表世維會呼籲：我們期望全世界的正義力量，不分民族、不分國家、不分膚色、不分語言，大家都能挺身而出，一起來聲討與追責中共種族滅絕的惡性罪行！