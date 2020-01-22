蔡總統在今（22）日上午召開國安高層會議，聽取政府相關部門最新防疫工作簡報，並就疫情資訊掌握、國際共同防疫、錯假訊息因應以及政府後續因應作為等，做出裁示。圖／擷自總統府flickr

針對中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，蔡總統在今（22）日上午召開國安高層會議，聽取政府相關部門最新防疫工作簡報，並就疫情資訊掌握、國際共同防疫、錯假訊息因應以及政府後續因應作為等，做出四點裁示，總統也請國人無需驚慌，維持正常生活，隨時注意政府提供的各項疫情資訊，強化自主衛生管理，就可以避免疫情的可能威脅。

總統裁示如後：

第一、做好跨部門協調與疫情偵測管理

這次的肺炎疫情，適逢農曆年節期間，將有許多在中國經商、生活的國人回到台灣，春節期間也將有大量的國人旅運移動，請行政院及衛福部，有效協調各部會及各地方政府，不論是在邊境國門、醫療院所或是社區，都應做好對於疫情的監測與管理。全力圍堵疫情的擴散。

也請國人無需驚慌，維持正常生活，隨時注意政府提供的各項疫情資訊，強化自主衛生管理。

第二、確實掌握國際疫情發展與資訊

國際與中國的疫情將隨著春節期間旅運迅速增溫。請陸委會及外交部協助掌握與各國最新疫情資訊，包括各項應對策略與作為，並提供必要的查證。

我國作為國際社會負責的一員，國內各項疫情最新訊息，也務必即時通報WHO等國際組織，協助共同防疫，若有需要國際合作的部分，也請外交部全力協助。

第三、充分的防疫溝通與即時的錯假訊息澄清

為了讓國人即時掌握資訊，避免不必要恐慌，並配合各項防疫工作，請政府團隊各發言系統， 即時提供充分的疫情、衛教資訊，藉由密集、完整的專家說明、大眾媒體、新聞訊息跑馬，或社群媒體等各種管道，提供國人正確的防護資訊，釐清疑問。對於疫情錯假訊息，務必即時澄清，避免造成訊息混亂與不安。

第四、隨時針對疫情狀況採取對應的應變指揮層級與作為，防疫沒有年假空窗

未來幾天及年假期間，可能出現中國或海外案例大量增加的情況。甚至包括國內疑似案例。 請行政院及衛福部，隨時依據疫情的發展與升級，調整中央疫情指揮中心應變層級。啟動跨部會的協調與相應對的處置作為。不受年節休假的影響。各部會的各項應對作為，應相應於疫情升溫的情況，

今天出席這項會議的，除了總統、副總統與行政院蘇貞昌院長，並有總統府陳菊秘書長、國安會李大維秘書長、國防部嚴德發部長、外交部吳釗燮部長、衛福部陳時中部長、陸委會陳明通主委、行政院鄧振中政務委員、國安局邱國正局長、國安會諮詢委員傅棟成、國安會諮詢委員陳俊麟、國安會諮詢委員郭臨伍及總統府劉建忻副秘書長及疾管署周志浩署長等。