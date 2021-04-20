東方設計大學時尚美妝設計系副教授孫于芸說，「牠們就像是我的小孩」老爺樹蛙的外型看起來就像是在微笑。天天看著牠們在微笑，還跟他撒嬌，就會得到心情上的紓解。(圖/陳俊廷)

直擊！「牠」名叫小不點，是隻和人親近有靈性的樹蛙。主人喚牠名字，樹蛙看似聽的懂，跟進主人的手心…

充滿愛心的主人是東方設計大學時尚美妝設計系副教授孫于芸。「小不點」和所養的其牠樹蛙往生後，她會在高雄萬興宮「三昧水懺」為牠們做法會，每年兩次為樹蛙法會超渡，盼他們下一世有更好的輪迴。

「我養樹蛙，但其實是我被牠們安慰」。孫于芸說，感謝樹蛙，樹蛙帶給她的是心靈的安慰。她提及自己是老師要教學，還要從事研究與額外事務如招生，以前因身兼行政主管，所以壓力龐大；老爺樹蛙的外型看起來就像是在微笑。天天看著牠們在微笑，還跟他撒嬌，就會得到心情上的紓解。孫于芸說：「牠們就像是我的小孩」。樹蛙往生，她會感覺自己沒有照顧好而對不起！所以每年兩次為樹蛙法會超渡。

孫于芸是靜宜大學應用化學所（化妝品科技組）博士與國立高雄師範大學人力與知識管理所碩士。她曾帶領東方大學時尚美妝系師生研發地瓜香水，讓烤地瓜味昇華成時尚香味，2015年不但獲得創意香水競賽第一名，還吸引電視台等各媒體報導。

養樹蛙四年經驗的孫于芸副教授應民報專訪，她攜帶養了兩年多的樹蛙「肥肥」到萬興宮，她以其經驗分享說，樹蛙常遇到的問題常是消化不良或皮膚病，只要要隨時注意她的排便狀況，其實都可以活的很健康。惟樹蛙若生病就要送到野生動物醫師看診並依症狀服藥。她指「肥肥」曾經二十多天沒有排便，所以送去看診最後經雷射後才順利排便，此後，她常注意並適時幫樹蛙按摩。孫于芸笑說，每次帶樹蛙看診，樹蛙會跳到她身上，不願給醫師抓，就像小孩撒嬌..

她提及與萬興宮結緣，肇始於因她在大學擔任主管時期，因要接洽計畫與政府相關單位聯繫，但因附近難停車，因緣際會看到萬興宮，因而進去上香拜拜而結緣，隨後並因看到「動物靈」法會相關事宜。

萬興宮每年定期舉辦四大法會之一的「三昩水懺」法會依例將在農曆3月17日(西元2021年4月28日)舉行，萬興宮幹事被暱稱仙姑的何寶瓊談「慈悲三昧水懺」法會項目，包含有超拔祖先、冤親債主、胎靈嬰靈、地基主、個人消災等，還有動物靈。信仰輪迴與因果總希望如下輩子能投胎有更好的命運所在….

※附註：白氏樹蛙(老爺樹蛙)維基百科

白氏樹蛙（學名：Litoria caerulea），又稱老爺樹蛙，是一種原產於澳大利亞和紐幾內亞島的樹蛙，後被引入至美國和紐西蘭。白氏樹蛙屬雨濱蛙屬（Litoria），它在生理學分類上很接近同屬的大雨蛙（Litoria splendida）和巨雨濱蛙（Litoria infrafrenata）。

與澳大利亞常見的其他蛙類相比，白氏樹蛙的體形較大，體長約10厘米；壽命較長。白氏樹蛙性情溫和，與人類相處融洽，經常出現在室內的窗戶上捕捉燈光引來的昆蟲。

白氏樹蛙是人類最為熟悉的蛙類之一，因為它近人的特性和可愛的樣貌，在全世界許多地區，它常被作為一種奇異的寵物而飼養。白氏樹蛙皮膚的分泌物含有抗菌及抗病毒成分，這或許可以成為相關藥物的原料，為人類所用。

分類

白氏樹蛙得名於這個物種的發現者約翰·懷特（懷特為「white」的音譯，英文原意為白色），在懷特的1790年的書中首次被描述。它是澳大利亞第一個被科學分類的蛙種