德國每日新聞報導：在過去幾周里，香港著名媒體發行人黎智英（Jimmy Lai），及他治下的《蘋果日報》、《壹傳媒》，對中共頒布的香港《國安法》提出強烈抗議。就在8月10日，香港警方將這位媒體大亨逮捕，罪名是涉嫌違反《國安法》第29條——勾結外國或者境外勢力危害國家安全。他的得力助手Mark Simon 在推特上透露，官方強加的罪名指出：黎與外國勢力秘密合謀、圖謀不軌。此次行動共逮捕7人，年齡在39〜72歲之間，逮捕還會繼續。逮捕者中除了黎智英以外，還有他的2個兒子黎見恩（Timothy）、黎耀恩（Lan），及經理層中的幾位成員。據今日《蘋果日報》報導，近200名警察搜查了黎所屬公司的所有辦公室。

白手起家黎智英

黎智英於中共奪取政權的頭一年，即1948年，出生於廣州，自幼貧苦，父親棄家獨自赴港，母親被下獄，他和姐妹挨過自生自滅的童年。大饑荒年代，他逃亡香港，那年才12歲。他努力自學，勤奮打工，成年之後逐漸建立起自己的事業。才30多歲就創建了時裝連鎖店佐丹奴（Giordano）,成為一名成功的實業家。他始終關心社會民心，北京八九的民運風潮，他也直接介入，支撐抗議的群眾，並公開要求李鵬下台，為此他在大陸的連鎖店全部被封殺。之後，他遂改行轉向投入傳媒事業，1991年先創辦《壹週刊》，1995創辦《蘋果日報》。

從實業家、媒體人到民主志士

黎智英的大名，舉世華人家喻戶曉，他不僅是媒體大亨，還是香港著名的自由民主人權衛士，他經常批評中國的獨裁統治。為了維護「港人治港」、「一國兩制」，他在去年不僅支持香港學生市民「反送中」護法運動，而且還是香港民主陣營最重要的代言人。

2014年香港的「雨傘運動」，與2019年的「反送中運動」，被媒體譽為世界公民運動的旗幟，堅持「公民意識」，全民投入，有錢出錢，有力出力，各揚其長，各施其職。香港人明白：若要維護個人的自由民主生活方式，必須積極參與和維護社會的政治與法制。在香港每一場聲勢浩大、連綿不斷的群眾運動中，黎智英都會積極地站出來，《蘋果日報》、《壹傳媒》媒體不僅第一時間報導，他還大筆捐款資助民主運動。

今年6月，德國電視一台採訪了黎智英，他表示：「我一點也不擔心，也不會離開香港，我會繼續待在香港，奮鬥至最後一天」。不久前，在接受法新社採訪時，他說：「童年時代，我身無分文來的香港，我獲得的一切，都應當感謝香港這塊自由的土地。我有必要回饋香港的自由。」 《國安法》是套在港人身上的枷鎖，剝奪港人的自由，所以他要發聲、要反抗 。



黎智英在8月10日，被香港警方以涉嫌違反《國安法》第29條逮捕。圖／香港蘋果日報提供

假《國安法》之名違法犯法

這一次香港大逮捕，《國安法》假借所謂的「恐怖活動」、「來自國外的干預」、「分裂國家」、及「損害國家權利」等罪名，其本質就是鎮壓香港的民主力量，徹底杜絕香港的新聞自由、言論自由，結束香港民主法治社會，提前結束了「港人治港」、「一國兩制」的承諾。但是北京膽敢抓捕媒體重鎮的黎智英一干人，確實是吃了秤砣鐵了心，3天之前，美國總統川普簽署了行政命令，對港督林鄭月娥、中國駐港辦公室主任駱惠寧等11位中港官員實施制裁，看來拘捕黎智英是中共的以牙還牙的反制行為。

德國總統施泰因邁爾嚴厲批評《國安法》是嚴重的「雙違反」，即：違反中英聯合聲明，違反香港《基本法》。德國外長馬斯指出：「如果『一國兩制』的原則被《國安法》掏空，那麽這必將對我們同香港和中國的關係產生後果。」歐盟外交發言人則毫無新意地表示「擔憂」。面對中共的蠻橫，歐洲的謹小慎微，的確令人心寒。

今天黎智英，明日還會有無數中共視為「眼中釘」的民主人士、律師、醫生、記者、宗教人士、甚至演藝人員被逮捕，這證明了「一國兩制」已被《國安法》掏空，社會惡果正在不斷的演化，香港未來的發展前途，正在被改變與斷送。

科隆大教堂前將舉辦聲援示威活動

我們不能坐視香港的淪陷，我們反對香港「國安惡法」，我們聲援支持黎智英等香港民主志士，我們希望看到聯邦德國政府兌現「同香港和中國的關係產生後果」的預言與承諾。

為了聲援與支持香港學生市民維護「港人治港」、「一國兩制」50年不變的護法運動，為了呼籲與吶喊海外華人一起站出來支持黎智英等民主志士，為了敦促中共政府、香港政府立即釋放黎智英等民主志士，我們決定與國際大赦組織一起，於9月9日在德國科隆大教堂前舉辦一次公開的聲援示威抗議活動。屆時將有演講、誦讀詩文，徵集簽名等一系列活動。聲援和爭抗將持續下去，黎明前的黑暗最是難捱，但是晨曦的陽光終將驅逐暗夜。